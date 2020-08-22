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10:32 (мск), источник: ТАСС

Самолет с Навальным на борту приземлился в Германии

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Борт приземлился в аэропорту Тегель в 09:47 мск.

Источник: Reuters

Вылетевший ночью в субботу из Омска самолет, на борту которого вместе с немецкими медиками находится Алексей Навальный, приземлился в Берлине, об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Борт вылетел из аэропорта Омска в 07:59 (04:59 мск) и приземлился в аэропорту Тегель в 08:47 (09:47 мск).

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Изначально медики возражали против транспортировки Навального, который находится в коме, из-за нестабильного состояния. В пятницу вечером, по оценке врачей, состояние пациента стабилизировалось, по настоянию родственников Навального было принято решение о его переводе из омской больницы в немецкую клинику, для этого в Омск из Нюрнберга прибыл самолет с медиками. Организатором рейса выступил правозащитный фонд «Кино во имя мира» (Cinema for Peace).

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находится в состоянии комы и подключен к аппарату ИВЛ.

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