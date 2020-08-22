10:32 (мск), источник: ТАСС
Самолет с Навальным на борту приземлился в Германии
БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Борт приземлился в аэропорту Тегель в 09:47 мск.
Вылетевший ночью в субботу из Омска самолет, на борту которого вместе с немецкими медиками находится Алексей Навальный, приземлился в Берлине, об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.
Борт вылетел из аэропорта Омска в 07:59 (04:59 мск) и приземлился в аэропорту Тегель в 08:47 (09:47 мск).
Изначально медики возражали против транспортировки Навального, который находится в коме,
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