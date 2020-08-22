10:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рыжий кот поборется за звание «Новозеландец года» (фото)
За победу он будет состязаться с
10-летний рыжий кот породы турецкая ангора по имени Варежка попал в число финалистов ежегодной премии «Новозеландец года».
Кот Варежка оказался в списке тоже не случайно. Он является большой знаменитостью города Веллингтона и звездой соцсетей. У кота есть свой хозяин и дом, но он предпочитает свободную жизнь без границ. Знаменитым он стал благодаря своим путешествиям по городу. Кот очень активный, дружелюбный и любопытный — он без стеснения заходит в магазины, рестораны, офисы и различные заведения и везде чувствует себя как дома.
Варежка быстро стал любимчиком местных жителей, которые его кормят, гладят и позволяют ему делать все, что он захочет и где захочет.
Кот стал настолько популярен, что мэр города Энди Фостер устроил специальную торжественную церемонию в начале этого года, на которой вручил коту грамоту и миниатюрный ключ от города, который повесил ему на ошейник.
Варежку, который также снимался для официального городского календаря, называют пушистым символом радости и доброты, пишет LAD Bible.
Катерина Гура