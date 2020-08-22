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10:52 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявлен 4921 заразившийся коронавирусом

В России за сутки зарегистрирован 4921 случай заражения COVID-19 в 83 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:27 MSK, 22.08
Инфицировано951 897+4 921
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
8.0821.08
Скончалось16 310+121
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
8.0821.08
Выздоровело767 477+6 147
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
8.0821.08
Инфицировано22 954 471+265 537
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
8.0821.08
Скончалось799 364+5 500
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
8.0821.08
Выздоровело14 716 084+164 958
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
8.0821.08
Источник: Агентство «Москва»

Накануне прирост составил 4870 человек. Общее число зараженных — 951 897.

Регионы с наибольшим суточным приростом заразившихся:

  • Москва — 687,
  • Санкт-Петербург — 183,
  • Московская область — 161,
  • Ростовская область — 129,
  • Ставропольский край — 128.

Умер еще 121 человек (накануне — 90), общее число смертей достигло 16 310. Выздоровели 6147 человек, за все время — 767 477.

Регионы с наибольшим числом новых смертей:

  • Санкт-Петербург — 18,
  • Москва — 10,
  • Мурманская область — 7,
  • Ульяновская область — 7,
  • Свердловская область — 7.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 34,1 млн лабораторных исследований на COVID-19. За последние сутки сделано 316 тыс. тестов. В целом по России под медицинским наблюдением остается 220 288 человек.

Накануне государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщил, что может зарегистрировать вакцину от COVID-19 в октябре. Производство при этом «Вектор» сможет начать уже с ноября. Сейчас в мире зарегистрирована одна вакцина — «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи. Она была зарегистрирована 11 августа.

Во время загрузки произошла ошибка.
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