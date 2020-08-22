10:52 (мск), источник: Коммерсантъ
В России за сутки выявлен 4921 заразившийся коронавирусом
В России за сутки зарегистрирован 4921 случай заражения COVID-19 в 83 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Накануне прирост составил 4870 человек. Общее число зараженных — 951 897.
Регионы с наибольшим суточным приростом заразившихся:
Умер еще 121 человек (накануне — 90), общее число смертей достигло 16 310. Выздоровели 6147 человек, за все время — 767 477.
Регионы с наибольшим числом новых смертей:
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 34,1 млн лабораторных исследований на COVID-19. За последние сутки сделано 316 тыс. тестов. В целом по России под медицинским наблюдением остается 220 288 человек.
Накануне государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщил, что может зарегистрировать вакцину от COVID-19 в октябре. Производство при этом «Вектор» сможет начать уже с ноября. Сейчас в мире зарегистрирована одна вакцина — «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи. Она была зарегистрирована 11 августа.