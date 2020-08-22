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13:53 (мск), источник: Ведомости

Вирусолог объяснил высокую заболеваемость COVID-19 в США

Высокие темпы распространения коронавируса в США обусловлены мобильностью населения и отсутствием серьезного карантина, рассказал американский вирусолог Константин Чумаков в интервью РБК.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:27 MSK, 22.08
Инфицировано951 897+4 921
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
9.0822.08
Скончалось16 310+121
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
9.0822.08
Выздоровело767 477+6 147
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
9.0822.08
Инфицировано22 969 090+261 738
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
9.0822.08
Скончалось799 632+5 376
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
9.0822.08
Выздоровело14 725 753+163 683
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
9.0822.08
Источник: РИА "Новости"

«Во-первых, население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах, потому что вирус был завезен и на западное побережье, и на восточное, в Нью-Йорк, в Сиэтл, в Сан-Франциско…В Китае и в Европе вводились просто драконовские меры, вплоть до полицейского преследования людей, которые не соблюдают режим самоизоляции и социального дистанцирования. В Соединенных Штатах такого нет», — рассказал эксперт.

Как отметил вирусолог, в США сейчас наблюдается реальный спад заболеваемости, однако ситуация в каждом штате разная. Например, в Новой Англии, Нью-Йорке, Нью-Гэмпшире пандемия началась раньше, и сейчас ситуация уже нормализовалась. В то же время, в Калифорнии, Флориде и Техасе пандемия только началась, добавил он.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США зафиксировали более 5,6 млн случаев коронавируса. 175 409 пациентов скончались, более 1,9 млн человек полностью выздоровели. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Нью-Йорке (32 864 случаев), Нью-Джерси (15 941) и Калифорнии (11 989).

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