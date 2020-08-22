15:20 (мск), источник: ТАСС
Mail.ru Group в День флага устроит шоу дронов над Москвой
В небо синхронно запустят 300 беспилотников.
Mail.ru Group в День флага устроит световое шоу, запустив более 300 беспилотников над Москвой. Об этом сообщила
«В День флага три сотни квадрокоптеров устроят масштабное световое шоу. Дроны синхронно поднимутся на высоту до 150 метров и разыграют визуальную историю: главные действующие лица — проекты Mail.ru Group и триколор», — говорится в сообщении.
Праздничное шоу квадрокоптеров покажут в сообществе ТАСС во «ВКонтакте» в 21:20 и на сайте Новостей Mail.ru. Блогеры Женя Ершов, Муха Биттуев, Руслан Баргаев и Денис Бойков будут вести прямые эфиры с места события, а техноблогеры Костя Павлов и Александр Кондрашов расскажут подписчикам, как устроено шоу.
В «Клипах» «ВКонтакте» 22 августа можно будет примерить специальную праздничную маску с российским флагом. В соцсети также стартует флешмоб — к нему можно будет присоединиться, записав ролик в новой маске с хештегом #деньфлага.