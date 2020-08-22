Эксперт предупредил о риске голода «библейских масштабов» из-за коронавируса

«Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов», — рассказал он.
Наибольшие опасения вызывает ситуация в Латинской Америке, где число голодающих может вырасти на 269%, уточнил Бисли. В Восточной и Центральной Азии рост числа людей, испытывающих нехватку еды, может составить 135%, а в Южной Африке — 90%.
Голод в мире уже находится на заоблачном уровне, и, если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия.
ВПП должна обеспечить продовольствием 138 млн человек в 2020 г., что является крупнейшей гуманитарной операцией в истории, отметил Бисли. Организации потребуются $4,9 млрд на реализацию этой программы, добавил он.