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15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

На улицах Амстердама установили «зеленые» писсуары

Забавное ноу-хау.

В Амстердаме за чистоту улиц борются по-своему — здесь посреди города установили «зеленые» писсуары, сообщает CNN.

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Внешне писсуары напоминают гибрид цветочницы и мусорного бака из ресторана быстрого питания. Внутри — экологически чистый наполнитель из промышленной конопли (такой же используют для кошачьих туалетов).

Писсуары получили название GreenPee. Это забавный каламбур, намекающий на то, что отныне «процесс» и его результат никому не навредят.

В рамках эксперимента четыре таких писсуара установили в оживленном районе города с барами и ресторанами еще в 2018 году. Городские власти были немало удивлены, когда оказалось, что «гринписы» сократили проблему неприятно пахнущих улиц примерно на 50%. В 2020 году они заказали еще 8 «зеленых» писсуаров и уже установили их в центре.

Такие же ноу-хау появились и в нескольких других городах Нидерландов и соседней Бельгии.

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Анна Лысенко

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