15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
На улицах Амстердама установили «зеленые» писсуары
Забавное
В Амстердаме за чистоту улиц борются
Внешне писсуары напоминают гибрид цветочницы и мусорного бака из ресторана быстрого питания. Внутри — экологически чистый наполнитель из промышленной конопли (такой же используют для кошачьих туалетов).
Писсуары получили название GreenPee. Это забавный каламбур, намекающий на то, что отныне «процесс» и его результат никому не навредят.
В рамках эксперимента четыре таких писсуара установили в оживленном районе города с барами и ресторанами еще в 2018 году. Городские власти были немало удивлены, когда оказалось, что «гринписы» сократили проблему неприятно пахнущих улиц примерно на 50%. В 2020 году они заказали еще 8 «зеленых» писсуаров и уже установили их в центре.
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Анна Лысенко