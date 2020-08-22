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17:53 (мск), источник: Газета.Ру

Более половины россиян не намерены делать прививку от COVID-19

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные о готовности россиян сделать прививку от нового типа коронавируса новой вакциной «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:27 MSK, 22.08
Инфицировано951 897+4 921
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
9.0822.08
Скончалось16 310+121
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
9.0822.08
Выздоровело767 477+6 147
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
9.0822.08
Инфицировано22 998 346+263 824
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
9.0822.08
Скончалось800 283+5 562
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
9.0822.08
Выздоровело14 762 396+182 316
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
9.0822.08
Источник: РИА "Новости"

Так, глава ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что опрошенным задали один вопрос об их решении пройти вакцинацию.

Он уточнил, что 42% ответили положительно, а 52% заявили, что не намерены прививаться. Глава центра предположил, что большинство не готово прививаться, потому что’боится, не верит, опасается".
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Федоров также назвал вакцинацию гарантией того, что человек не заразится коронавирусной инфекцией.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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