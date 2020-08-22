Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Конструктор-энтузиаст из Архангельска собирает вездеходы Артем Шубин начал собирать вездеходы около 12 лет назад
Фоторепортажи
8Извержение стратовулкана Синабунг
11Названы лучшие орнитологические фото года
19:51 (мск), источник: m24.ru

Диетологи перечислили полезные жирные продукты

Продукты, богатые жирами, необходимо употреблять в пищу даже тем, кто пытается сбросить лишний вес. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Заявление сделали врачи-диетологи.

Источник: Москва 24

Диетолог Даниэль Урсуа отмечает, что в список вновь попали яйца, несмотря на то, что раньше их не рекомендовали часто есть из-за риска повышения холестерина. Теперь же продукт советуют употреблять раз в день по одной штуке: в нем содержатся полезные жиры, белки и витамины.

Читайте также
Батон познаётся в сравнении. Как изменились цены в Америке и в РФ за 40 лет

Употреблять рекомендуют и орехи, поскольку в них имеются полезные жиры. Более того они надолго утоляют чувство голода, делится диетолог Наталия Кальве. При этом она отмечает, что орехи при употреблении раз в неделю способствуют удержанию веса.

В списке значится авокадо, как богатый жирными кислотами и насыщающий организм растворимой клетчаткой, продукт, а также лосось, полезный для сердечно-сосудистой системы.

Диетологи опровергли мнение о том, что молоко способствует появлению лишнего веса. Напротив, специалисты утверждают, что жирные кислоты, содержащиеся в нем, питают кишечник.

Ранее диетолог рассказала, что на завтрак человеку необходимо включать в свой рацион углеводы, белки и клетчатку. По ее словам, отличным вариантом станет каша с добавлением к ней сыра, яиц, овощей или фруктов.

 График работы парковки на юге Москвы изменится 23 августа
Ученые рассказали о привычках разрушающих печень
Лукашенко поручил с понедельника закрыть бастующие предприятия
Эксперт предупредил о голоде «библейских масштабов»
Самолет с Навальным на борту приземлился в Германии
Названы самые дорогие российские бренды
На улицах Амстердама установили писсуары-клумбы
«Зенит» одержал четвертую победу в 4 стартовых турах РПЛ
Mail.ru Group в День флага устроит шоу дронов над Москвой
Hi-Tech
Однажды на Луне. Как Нил Армстронг стал героем Земли История жизни «ледяного капитана»
Горячие темы на Авто
Лёха держись . 305
Как я провел лето. 244
Достали 127
Приложение с предоставление фото фиксации нарушения ПДД. 115
Кино
Равшане Курковой — 40: роли, за которые ее все полюбили От девочки с Рублевки до дворничихи из Узбекистана: вспоминаем самые яркие образы очаровательной актрисы, сумевшей покорить своей улыбкой сердца киноманов и телезрителей
Новости партнеров
Случайно увидела соседку-казашку без платка. Ни у одной женщины такого нет
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
Мусульмане хоронят покойников в день смерти. Тому есть важная причина
Ни одна подлодка в мире не может превзойти наш "Ясень". И вот почему
Популярные темы на «Детях»
Развод близок или нет? 555
Это нормально? 524
Забавные картинки 472
Куда пропали? 466
Леди
10 самых красивых платьев: где купить дешевые (фото) Мы нашли 10 лучших моделей для любой фигуры
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь