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22 августа, источник: Lenta.Ru

В российские регионы придут первые морозы

В Якутию и Магаданскую область придут первые легкие морозы. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

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Источник: Агентство «Москва»

По его данным, в этих российских регионах в ближайшие дни ночные температуры понизятся до минус семи градусов.

«То уже не заморозки, а первые легкие морозы. Слово “заморозки” в этом случае уже не очень подходит», — объяснил Вильфанд.

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Кроме того, заморозки до двух градусов ожидаются и в Оренбургской области. «Здесь уместно пока что говорить именно о заморозках», — добавил ученый.

17 августа метеоролог центра погоды «Фобос», телеведущий Евгений Тишковец раскрыл россиянам прогноз на предстоящую зиму. По его словам, зима, в отличие от предыдущей, будет нормальной, показатели температур ожидаются в пределах климатической нормы. Тишковец заметил, что превышение обычной для этого периода температуры будет лишь символическое.

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