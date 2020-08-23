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03:55 (мск), источник: ТАСС

ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендовали детям с 12 лет носить защитные маски в связи с пандемией

ЖЕНЕВА, 23 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) рекомендовали детям с 12 лет носить защитные маски в связи с пандемией COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом). Об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном в субботу на сайте ВОЗ.

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5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
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Скончалось16 310+121
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
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15.08
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9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
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13.08
6098
14.08
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15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
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Инфицировано23 121 720+263 378
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
9.0822.08
Скончалось802 722+5 474
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
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19.08
7067
20.08
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21.08
5955
22.08
5622
9.0822.08
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9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
9.0822.08
Источник: РИА "Новости"

«Согласно совету ВОЗ и ЮНИСЕФ, дети 12 лет и старше должны носить маску при тех же условиях, что и взрослые, в частности когда нет гарантии соблюдения дистанции в один метр от других людей и в данном районе передача вируса широкомасштабна», — отмечается в документе.

Что касается детей в возрасте 6−11 лет, то необходимость ношения маски зависит от ряда обстоятельств, в частности от «способности ребенка безопасно и надлежащим образом носить маску», а также от «потенциального влияния ношения маски на обучение и психосоциальное развитие», говорится в бюллетене.

Должны быть учтены такие факторы, как наличие или отсутствие широкомасштабной передачи вируса в месте проживания ребенка, а также возможность осуществления соответствующего надзора и инструктирования детей со стороны взрослых о том, как правильно носить маски.

От детей пяти лет и младше «не нужно требовать носить маску», указывают ВОЗ и ЮНИСЕФ. Детям других возрастов не нужно носить маску во время занятий спортом и физических упражнений, таких как бег, прыжки или игры на площадке. Вместе с тем при проведении подобных мероприятий рекомендуется обеспечивать соблюдение санитарных мер.

В частности, расстояние между детьми должно составлять не менее метра, число детей, играющих вместе, следует ограничивать. Требуется также обеспечить детям возможность для мытья рук и всячески его поощрять.

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