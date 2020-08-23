В Германии провели «коронавирусные» концерты

Так, в субботу в Лейпциге состоялись три концерта, на которых присутствовало порядка 1,5 тыс. добровольцев. У всех предварительно были взяты анализы на коронавирус, допускались на мероприятия только здоровые.
В течение концертов люди оставались в медицинских масках. Расстояние между ними отслеживалось с помощью специального трекера.
Помимо этого, ученые рассчитывали траекторию полета частиц от
В ходе второго концерта меры безопасности немного усилили, на третьем — все были обязаны находиться на расстоянии в 1,5 м. На всех мероприятиях выступил немецкий
Результаты исследования должны опубликовать через несколько недель.
18 августа стало известно, что немецкие ученые раскрыли механизм проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в клетки организма человека. Специалисты изучили структуру поверхности патогена с использованием криоэлектронной томографии и молекулярного моделирования.