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09:16 (мск), источник: Известия

В Германии провели «коронавирусные» концерты

Немецкие ученые из Галле-Виттенбергского университета организовали экспериментальные концерты, с помощью которых хотели выяснить механизм распространения коронавируса, пишет AP.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:27 MSK, 23.08
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Выздоровело767 477+6 147
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Инфицировано23 206 319+251 848
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Выздоровело14 913 639+197 555
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Источник: Пресс-служба Галле-Виттенбергского университета

Так, в субботу в Лейпциге состоялись три концерта, на которых присутствовало порядка 1,5 тыс. добровольцев. У всех предварительно были взяты анализы на коронавирус, допускались на мероприятия только здоровые.

В течение концертов люди оставались в медицинских масках. Расстояние между ними отслеживалось с помощью специального трекера.

Также добровольцам раздали флуоресцентный антисептик, чтобы определить, к каким поверхностям люди прикасаются чаще всего.

Помимо этого, ученые рассчитывали траекторию полета частиц от дым-машин. На первом концерте была проведена симуляция начала пандемии — людям разрешалось находиться максимально близко друг к другу.

В ходе второго концерта меры безопасности немного усилили, на третьем — все были обязаны находиться на расстоянии в 1,5 м. На всех мероприятиях выступил немецкий поп-исполнитель Тим Бендцко.

Результаты исследования должны опубликовать через несколько недель.

Из-за пандемии COVID-19 массовые мероприятия по всему миру были отменены или перенесены на более поздние сроки.

18 августа стало известно, что немецкие ученые раскрыли механизм проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в клетки организма человека. Специалисты изучили структуру поверхности патогена с использованием криоэлектронной томографии и молекулярного моделирования.

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