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09:45 (мск), источник: Life.ru

В России готовится к выпуску «антиковидная» пропускная система

Человеческий фактор в ее работе сведен к минимуму.

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266336
10.08
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Источник: РИА "Новости"

Модификация «антиковидных» тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений разработана в России холдингом «Швабе», входящим в «Ростех». Об этом сообщает РИА «Новости».

Система, получившая название «Зоркий», будет применяться для контроля и пропуска людей на проходных.
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— Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения. Также комплекс имеет возможность интеграции с системой контроля и управления доступом объекта и оснащен полноформатным экраном для визуализации поступающей информации, — сказано в сообщении разработчиков.

Работа системы практически полностью исключает человеческий фактор. Она сама будет оповещать оператора в случае необходимости.

Комплекс способен еще до прикладывания пропуска человеком принять решение о его допуске или недопуске. Он умеет определять пол человека и наличие защитной маски, а также записывать видео. Отмечается, что у системы высокая дальность действия, что позволит обеспечивать хороший пропускной поток в организациях с большим количеством сотрудников.

Во время загрузки произошла ошибка.
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