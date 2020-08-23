В России готовится к выпуску «антиковидная» пропускная система

Модификация «антиковидных» тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений разработана в России холдингом «Швабе», входящим в «Ростех». Об этом сообщает РИА «Новости».
— Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения. Также комплекс имеет возможность интеграции с системой контроля и управления доступом объекта и оснащен полноформатным экраном для визуализации поступающей информации, — сказано в сообщении разработчиков.
Работа системы практически полностью исключает человеческий фактор. Она сама будет оповещать оператора в случае необходимости.
Комплекс способен еще до прикладывания пропуска человеком принять решение о его допуске или недопуске. Он умеет определять пол человека и наличие защитной маски, а также записывать видео. Отмечается, что у системы высокая дальность действия, что позволит обеспечивать хороший пропускной поток в организациях с большим количеством сотрудников.