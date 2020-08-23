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08:46 (мск), источник: РИА Новости

Российские школьники открыли остров в Арктике

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Восемь российских школьников обнаружили остров в составе архипелага Новая Земля в русской Арктике. Он располагается в заливе Вилькицкого у Северного острова архипелага.

Источник: Пресс-служба Северного флота

Географическое открытие было сделано дистанционно — ребята заметили новый остров в результате обработки спутниковых снимков. То, что кусок суши не мыс, а отдельный остров стало ясно в июле этого года. Тогда лед, соединявшей Северный остров с отступавшим ледником, обрушился и обнажил наличие отдельного участка. Размеры нового острова составляют 410 на 200 метров, площадь — 5,6 гектара, а высота достигает 27 метров.

Существование острова уже подтвердили участники экспедиции Северного флота, которая прошла в заливе Вилькицкого у западного побережья Северного острова архипелага.

«Не секрет, что в Арктике становится теплее, ледники отступают, и на их месте обнаруживается суша. Ребята открыли пусть и небольшой, но тем не менее настоящий остров, который должен быть нанесен на морские карты. Безусловно, это важное географическое открытие», — цитирует начальника управления штаба Северного флота, полковника Сергея Чуркина пресс-служба Русского географического общества.

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Свое новое открытие школьники посвятили памяти летчика-космонавта Германа Титова, которому в этом году исполнилось бы 85 лет.

Ранее школьники, изучая космические снимки, уже делали подобные открытия. Так, в 2016 году они обнаружили остров у ледника Визе, а в 2017 году — у ледника Вилькицкий Южный. Оба находятся в районе Новой Земли. В 2019 году юные исследователи открыли остров в составе архипелага Северная Земля.

Юные первооткрыватели из разных регионов России входят в проектную группу компании «РискСат», которая занимается исследовательской и образовательной деятельностью в области дистанционного зондирования Земли из космоса.

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