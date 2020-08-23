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10:03 (мск), источник: Газета.Ру

Кириенко: Россия победила другие страны по числу спасенных от COVID-19 жизней

Российские врачи превзошли зарубежных коллег по числу спасенных жизней во время пандемии COVID-19. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщает ТАСС.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:27 MSK, 23.08
Инфицировано956 749+4 852
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
9.0822.08
Скончалось16 383+73
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
9.0822.08
Выздоровело770 639+3 162
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
9.0822.08
Инфицировано23 208 492+248 679
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
9.0822.08
Скончалось804 474+4 988
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
9.0822.08
Выздоровело14 914 223+191 992
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
9.0822.08
Источник: Агентство «Москва»

«В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасенных жизней», — сказал Кириенко.

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Он подчеркнул, что ранее к российской медицине сложилось скептическое отношение, а к медицине западных стран — позитивное. Но после начала пандемии Кириенко «абсолютно убежден, что Россия справилась с этим гораздо лучше».

За последние сутки в мире зафиксировано 275 499 случаев коронавируса нового типа.

По данным ВОЗ, за последние 24 часа скончались 5926 пациентов с COVID-19. Общее число смертельных исходов увеличилось до 795 132.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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