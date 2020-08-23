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10:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Собянин назвал стабильно хорошей ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация по коронавирусу COVID-19 в Москве хорошая с точки зрения стабильности, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, проблема с вирусом останется до начала массовой вакцинации.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:27 MSK, 23.08
Инфицировано956 749+4 852
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
9.0822.08
Скончалось16 383+73
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
9.0822.08
Выздоровело770 639+3 162
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
9.0822.08
Инфицировано23 208 492+248 679
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
9.0822.08
Скончалось804 474+4 988
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
9.0822.08
Выздоровело14 914 223+191 992
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
9.0822.08
Источник: Агентство «Москва»

Всего в Москве число зараженных составило 256 тыс., выздоровели 203 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

«Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

При этом он отметил, что в Москве каждый день выявляют около 700 зараженных COVID-19, 300−400 из них госпитализируют.

По его словам, проблема останется и до массовой вакцинации от коронавируса «надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие».
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Сергей Собянин рассказал, что до массовой вакцинации столице еще далеко. «Пройдут месяцы и месяцы, несмотря на то что вакцина зарегистрирована. Будут проходить пострегистрационнные исследования, будут запускаться в гражданский оборот сначала небольшие партии. Все равно, это несоизмеримо с тем, сколько мы прививаем от гриппа», — сказал он.

Мэр заявил, что в этом году привиться от гриппа надо как можно быстрее, чтобы минимизировать наложение двух инфекций.

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину «Спутник V» от коронавируса. В Минздраве заявляли, что вакцинация населения начнется с октября. Ранее в Москве и шести регионах был зарегистрирован один из самых высоких уровней иммунитета к коронавирусу в России.

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