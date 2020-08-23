Собянин назвал стабильно хорошей ситуацию с коронавирусом в Москве

Всего в Москве число зараженных составило 256 тыс., выздоровели 203 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.
«Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели
При этом он отметил, что в Москве каждый день выявляют около 700 зараженных COVID-19, 300−400 из них госпитализируют.
Сергей Собянин рассказал, что до массовой вакцинации столице еще далеко. «Пройдут месяцы и месяцы, несмотря на то что вакцина зарегистрирована. Будут проходить пострегистрационнные исследования, будут запускаться в гражданский оборот сначала небольшие партии. Все равно, это несоизмеримо с тем, сколько мы прививаем от гриппа», — сказал он.
Мэр заявил, что в этом году привиться от гриппа надо как можно быстрее, чтобы минимизировать наложение двух инфекций.
11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину «Спутник V» от коронавируса. В Минздраве заявляли, что вакцинация населения начнется с октября. Ранее в Москве и шести регионах был зарегистрирован один из самых высоких уровней иммунитета к коронавирусу в России.