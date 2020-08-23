10:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кот-клептоман 8 лет похищал белье у соседей
А также рыбу, хлеб, игрушки и многое другое.
10-летний кот по кличке Томас почти всю свою жизнь имеет пагубную привычку: он похищает у соседей мелкие предметы и приносит их домой, пишет Metro.
Больше всего воришке из шотландского Килмарнока приглянусь носки, нижнее белье и маленькие плюшевые игрушки. Томас не обходит вниманием и более привычную кошачью добычу, например, он приносит хозяйке рыбу из пруда в саду у соседей.
Впервые поймав кота на краже, его хозяйка Фиона Льюис не придала этому значения, подумав, что это единичный случай. Но вскоре Томас стал приносить все больше и больше чужих вещей. В конце концов он стал красть
Женщина забеспокоилась и начала предупреждать о
Фиона даже завела страницу в соцсети, где публикует фотографии «добычи» Томаса. Она приглашает соседей приходить за своими вещами.
Анна Лысенко.