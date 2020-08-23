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10:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кот-клептоман 8 лет похищал белье у соседей

А также рыбу, хлеб, игрушки и многое другое.

10-летний кот по кличке Томас почти всю свою жизнь имеет пагубную привычку: он похищает у соседей мелкие предметы и приносит их домой, пишет Metro.

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Больше всего воришке из шотландского Килмарнока приглянусь носки, нижнее белье и маленькие плюшевые игрушки. Томас не обходит вниманием и более привычную кошачью добычу, например, он приносит хозяйке рыбу из пруда в саду у соседей.

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Впервые поймав кота на краже, его хозяйка Фиона Льюис не придала этому значения, подумав, что это единичный случай. Но вскоре Томас стал приносить все больше и больше чужих вещей. В конце концов он стал красть что-то каждый день. В последний раз Томас умудрился похитить 9 пар колготок.

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Женщина забеспокоилась и начала предупреждать о коте-клептомане соседей и ближайшие магазины. Их Томас тоже не обошел стороной. Хитрый кот научился подкрадываться к задней двери продуктового в момент утренней доставки хлеба и обязательно что-нибудь похищать: булочку, питу или половинку нарезного.

Фиона даже завела страницу в соцсети, где публикует фотографии «добычи» Томаса. Она приглашает соседей приходить за своими вещами.

Кот-клептоман тем временем стал чем-то вроде местной знаменитости. Сейчас за его проделками с удовольствием следит весь городок.

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Анна Лысенко.

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