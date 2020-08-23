10:57 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки зафиксировали 4852 случая заражения коронавирусом
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/ — Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, увеличилось на 3162.
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4852, общее количество инфицированных достигло 956 749. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 3162, всего уже выздоровели 770 639 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 80,6% от общего числа заразившихся.