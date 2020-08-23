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13:34 (мск), источник: РИА Новости

Россия и Турция заключили контракт на поставку второго полка С-400

КУБИНКА, 23 авг — РИА Новости. Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400, заявил на форуме «Армия-2020» гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Источник: РИА "Новости"

«Контракт подписан, мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта», — отметил Михеев.

О наличии принципиальной договоренности о поставках С-400 Турции ранее заявлял глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

Контракты на С-400

В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов.

Сделка между двумя странами вызвала кризис в отношениях Турции и США. Вашингтон требовал отказаться от контракта и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя санкциями, а также отменой продажи новейших истребителей F-35. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры с Россией.

Администрация президента Дональда Трампа пока не реализовала свою угрозу о введении санкций против Турции.

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