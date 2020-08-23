Германия присвоила Навальному статус «гостя канцлера»

По данным канала, присвоение этого статуса является «бюрократической хитростью», позволяющий предоставить блогеру лучшую защиту со стороны полиции.
«То, что он не является государственным деятелем, здесь не играет никакой роли», — отметил корреспондент ZDF Тео Колл.
В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо, после посадки его экстренно госпитализировали. Состояние пациента оценили как тяжелое, он находится в коме.
Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию. В субботу утром частный самолет с Навальным и его супругой Юлией приземлился в Берлине.