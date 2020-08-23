Глава Минпромторга рассказал о производстве вакцины от COVID-19

К производству подключат три предприятия — «Биннофарм», «Р-фарм» и «Генериум».
Сейчас мощности позволяют достичь наработки около 30 тысяч вакцин до конца августа, добавил министр.
С сентября с учетом подключения обозначенных предприятий мы будем кратно наращивать объемы и к концу года должны выйти на производство порядка
полутора-двухмиллионов доз в месяц, постепенно увеличивая объемы до шести миллионов в месяц совокупно.
Он отметил, что с учетом поступающих заявок власти рассматривают возможность поставок препарата за рубеж, но основная задача ведомства — «обеспечить внутренний спрос».
Министр подчеркнул, что сам обязательно будет вакцинироваться от нового коронавируса.
Минздрав ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год.