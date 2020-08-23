Врачи рассказали о пользе грудного молока при COVID-19

Китайские ученые выяснили, что грудное молоко может стать основой для лекарства от коронавирусной инфекции. Соответствующее исследование они опубликовали в журнале News Medical.
Во время анализа зараженных коронавирусом клеток, которые предварительно были ослаблены для лабораторных исследований аналогом COVID-19, специалисты поняли, что грудное молоко может эффективно подавить инфекцию.
Все дело в протеинах сыворотки, которые отлично действовали против близкородственных коронавирусу инфекций, выявленных у панголинов (это разновидность ящеров). Кроме того, выделенный из козьего молока протеин также оказался действенным.
То же самое ученые заявили и о некипяченом коровьем молоке, но в этом случае, по данным экспертов, эффект был не таким значительным. Кипячение же, разрушающее протеины, сводило пользу молока к нулю. К тому же, на SARS-CoV-2 не влияли содержащиеся в коровьем молоке иммунглобулины А и белок лактоферрин.
Проведенное исследование может в перспективе оказать существенное воздействие на разработку лекарств от COVID-19, убеждены китайские ученые.
Российские врачи, однако, оказались не так позитивно настроены в отношении открытия зарубежных коллег. По их словам, исследований в этой области еще слишком мало.
«Дело в том, что в молоке содержится очень много антител, очень много иммуноглобулинов и витаминов, жирных кислот. Но необходимы дополнительные исследования на добровольцах, которые будут готовы это лечение получать.
Вопрос состоит еще и в том, захотят ли добровольцы и дадут ли пациентки свое грудное молоко для таких исследований.
Анастасия Догадовамаммолог
Кроме того, донорское грудное молоко должно пройти карантин — женщина должна быть обследована на гепатиты, на ВИЧ", — объяснила «Газете.Ru» маммолог Анастасия Догадова.
Врач-иммунолог Мария Польнер заявила «Газете.Ru», что материнские иммуноглобулины действительно могут предотвратить заражение инфекциями, в том числе, вероятно, и коронавирусом. Например, IgA, который защищает слизистые оболочки, не проходит плацентарный барьер и передается ребенку именно через грудное вскармливание. Однако ко взрослым людям это не относится.
При этом понимание того, насколько полезным может быть грудное молоко при лечении, зависит также от влияния антител к родственным COVID-19 заболеваниям на его течение. «Пока точных данных нет. Если это так, и если мама в прошлом переболела этими вирусами, и у нее сформировались антитела, то есть вероятность, что грудное молоко может предотвратить заражение. Но нужны более точные исследования. Что касается лечения, то подобный механизм активно применяется, но только не грудным молоком, а переливанием препаратов крови, которые содержат антитела к коронавирусу, — подчеркнула Польнер.
Ранее выяснилось, что некоторые люди могут оказаться невосприимчивыми к коронавирусу нового типа.
Об этом «Известиям» заявлял директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, иммунолог Арег Тотолян.
Он подчеркивал, что такой вывод был сделан в ходе детального обследования некоторых медиков, которые на протяжении нескольких месяцев работали в «красной зоне». «Они контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела так и не определились», — говорил эксперт.
Как объясняла «Газете.Ru» доктор медицинских наук, врач-иммунолог Елена Чурина, отсутствие антител напрямую не связано с наличием иммунитета к коронавирусу, поэтому на основе лишь данного показателя еще нельзя заявлять о врожденной невосприимчивости.
«Например, уже известно, что при иммунном ответе на COVID-19 именно клеточный ответ, а не гуморальный (антительный — “Газета.Ru”) играет ключевую роль. Также важно значение макрофагов (клетки, способные к активному захвату и перевариванию бактерий — “Газета.Ru”), которые первыми вступают в борьбу с вирусом на уровне врожденного иммунитета, задолго до того, как образуются антитела», — рассказывала медик.
Врач-иммунолог Олеся Иванова поясняла «Газете.Ru», что данные клетки выполняют роль «спецназа» — они защищают организм от первичного внедрения патогена. «Они не разбираются сначала, хороший это патоген или плохой, они просто его уничтожают. И только потом они берут фрагмент инфекции и несут его в лимфоузлы, где уже вырабатываются антитела», — отмечала врач, добавив, что отсутствие антител может свидетельствовать как раз об очень сильной первичной иммунной системе.
Кроме того, по словам иммунолога Чуриной, у обследованных медработников мог реализоваться и обычный физиологический иммунный ответ.
«Это возможно, как и при встрече с многими другими респираторными вирусами, — иммунитет “сработал”, а мы и не заметили. Показано, что чем легче протекало заболевание, тем ниже содержание антител в крови», — заявляла эксперт.
С ней соглашалась и кандидат медицинских наук, иммунолог Татьяна Шалина. «Скорее всего, у таких людей уже раньше были выработаны антитела, и они уже успели прийти в нулевое состояние», — говорила она «Газете.Ru».
Александра Ефимова, Александра Баландина
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