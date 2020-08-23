15:27 (мск), источник: ТАСС
Mail.ru Group устроила в московском небе масштабное световое шоу из 300 дронов
22 августа Mail.ru Group устроила в вечернем небе над Москвой высокотехнологичное шоу, в котором участвовали более 300 беспилотников.
Дроны синхронно поднялись на высоту 150 м, чтобы разыграть сюжет, героями которого стали проекты Mail.ru Group и триколор. А во «ВКонтакте» прошел флешмоб с виртуальными масками.
Следить за дронами можно было как вживую, так и онлайн. Трансляция во «ВКонтакте» собрала свыше 2 млн просмотров. Также шоу сняла на видео лаборатория «Гигарама», которая входит в состав холдинга News Media. Пользователи могут рассмотреть полет дронов с максимальным приближением.
Прямые эфиры с места событий вели блогеры Женя Ершов, Муха Биттуев, Руслан Баргаев, Денис Бойков, Костя Павлов, Александр Банаийщик и Александр Кондрашов.
В Клипах «ВКонтакте» появилась праздничная виртуальная маска с триколором, ее примерили пользователи соцсети, в том числе блогеры Гусейн Гасанов, Катя Адушкина, Женя Ершов, Рита Дакота и другие. Пользователи соцсети активно снимали короткие ролики с хештегом #деньфлага.