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16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В маске или без: ученые узнали, когда человек кажется красивее

Результат их удивил.

Источник: AP 2020

Человеческое лицо в маске кажется более привлекательным, неожиданно установили американские исследователи.

Ученые из двух крупнейших университетов штата Пенсильвания провели тест, в котором попросили 500 человек оценить 60 фотографий. На них были лица людей разного пола, возраста и цвета кожи. Лицо нужно было оценить как привлекательное, среднее или непривлекательное.

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Затем с помощью фоторедактора всем 60 портретам добавили хирургические маски. Участники эксперимента снова поставили свои оценки.

К удивлению ученых оказалось, что наполовину скрытые лица кажутся людям красивее. Сразу 42% «непривлекательных» портретов были записаны в «привлекательные», стоило только добавить на них маску.

Ученые связывают такой результат с несколькими психологическими особенностями. Во-первых, глаза — очень важный фактор, который влияет на общее суждение о внешности. Если видно только их, человек кажется красивее.

Второй важный фактор — симметрия. Подсознательно человек воспринимает симметричные лица как красивые. Если маска скрывает часть лица, оно в целом кажется симметричнее и гармоничнее.

Анна Лысенко

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