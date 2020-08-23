16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
В маске или без: ученые узнали, когда человек кажется красивее
Результат их удивил.
Человеческое лицо в маске кажется более привлекательным, неожиданно установили американские исследователи.
Ученые из двух крупнейших университетов штата Пенсильвания провели тест, в котором попросили 500 человек оценить 60 фотографий. На них были лица людей разного пола, возраста и цвета кожи. Лицо нужно было оценить как привлекательное, среднее или непривлекательное.
Затем с помощью фоторедактора всем 60 портретам добавили хирургические маски. Участники эксперимента снова поставили свои оценки.
К удивлению ученых оказалось, что наполовину скрытые лица кажутся людям красивее. Сразу 42% «непривлекательных» портретов были записаны в «привлекательные», стоило только добавить на них маску.
Ученые связывают такой результат с несколькими психологическими особенностями.
Второй важный фактор — симметрия. Подсознательно человек воспринимает симметричные лица как красивые. Если маска скрывает часть лица, оно в целом кажется симметричнее и гармоничнее.
Анна Лысенко