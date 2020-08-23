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17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фермер нашел посреди поля сейф с запиской

И не стал его открывать.

Житель штата Нью-Йорк обнаружил посреди своей фермы в Барре непонятно откуда взявшийся сейф, к которому была приклеена записка.

«Если ты сможешь его открыть, получишь то, что внутри», — написал неизвестный шутник.

Сейф весом до 270 кг сразу же вызвал ажиотаж среди местных жителей, сообщает UPI. Правоохранителям пришлось даже разогнать несколько человек, которые попытались взломать находку кувалдой. Они успели выбить ручку и циферблат.

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Мэтис спрятал сейф в надежном месте. В комментарии местному телеканалу он рассказал, что новость отвлекла людей от надоевших разговоров о коронавирусе и грядущих выборах президента США в начале ноября. Теперь все его соседи гадают, что же лежит внутри. Но Мэтис не собирается открывать сейф.

«Если сделать это, шоу закончится», — говорит он.

Фермер уже придумал, как поступить с находкой. Как только в Барре откроется запланированный краеведческий музей, сейф станет одним из его экспонатов.

«В нем могут лежать как миллионы долларов, так и цветное конфетти. Кто знает? Так что просто фантазируйте», — сказала Синди Ванлишаут из комитета, работающего над будущим музеем.

Анна Лысенко

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