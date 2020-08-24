В США разрешили лечить больных COVID-19 плазмой вылечившихся пациентов

В ведомстве отметили, что доступные научные публикации свидетельствуют о том, что такой способ лечения может быть эффективным методом борьбы с заболеванием, и потенциальные преимущества превосходят потенциальные риски.
«Выпущенное экстренное разрешение на лечение плазмой выздоровевших пациентов является важнейшей вехой и достижением в усилиях президента (Донадьда) Трампа по спасению жизней от COVID-19», — заявил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар 23 августа.
Такой способ лечения был опробован на 70 тыс. американцах, отметили в FDA.
22 августа американский вирусолог заявил, что высокая мобильность населения и слабые карантинные меры способствовали широкому распространению COVID-19 в стране. При этом специалист опроверг сообщения о том, что в США наступит вторая волна коронавируса.
США занимает первое место в мире по числу зараженных COVID-19.
По данным Worldometer на 24 августа, в стране выявлено более 5,8 млн случаев инфекции, из них свыше 180 тыс. летальных. Всего с начала пандемии в стране выздоровели больше 3,1 млн пациентов с коронавирусом.