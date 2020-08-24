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03:42 (мск), источник: Известия

В США разрешили лечить больных COVID-19 плазмой вылечившихся пациентов

В США больных коронавирусной инфекцией будут лечить с помощью переливания плазмы крови вылечившихся от заболевания пациентов. Соответствующее разрешение выдало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:27 MSK, 24.08
Инфицировано956 749+4 852
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
10.0823.08
Скончалось16 383+73
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
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16.08
68
17.08
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18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
10.0823.08
Выздоровело770 639+3 162
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
10.0823.08
Инфицировано23 342 798+212 453
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
10.0823.08
Скончалось807 134+3 737
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
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19.08
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20.08
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21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
10.0823.08
Выздоровело15 056 101+207 545
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
10.0823.08
Источник: Reuters

В ведомстве отметили, что доступные научные публикации свидетельствуют о том, что такой способ лечения может быть эффективным методом борьбы с заболеванием, и потенциальные преимущества превосходят потенциальные риски.

«Выпущенное экстренное разрешение на лечение плазмой выздоровевших пациентов является важнейшей вехой и достижением в усилиях президента (Донадьда) Трампа по спасению жизней от COVID-19», — заявил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар 23 августа.

Такой способ лечения был опробован на 70 тыс. американцах, отметили в FDA.

22 августа американский вирусолог заявил, что высокая мобильность населения и слабые карантинные меры способствовали широкому распространению COVID-19 в стране. При этом специалист опроверг сообщения о том, что в США наступит вторая волна коронавируса.

США занимает первое место в мире по числу зараженных COVID-19.

По данным Worldometer на 24 августа, в стране выявлено более 5,8 млн случаев инфекции, из них свыше 180 тыс. летальных. Всего с начала пандемии в стране выздоровели больше 3,1 млн пациентов с коронавирусом.

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