Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Иран рассказал о записях со сбитого украинского «Боинга»После взрыва первой ракеты осколки, вероятно, повредили самолет и его бортовые самописцы, тем не менее запись велась еще 19 секунд
Фоторепортажи
16«Курск»: история одной трагедии
24Вторая ночь протестов в Белоруссии
10:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Ликсутов: Москва готова предложить регионам систему проезда по карте «Тройка»

Власти Москвы готовы предложить всем регионам России свою билетную систему с картой «Тройка», заявил вице-мэр руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Источник: Агентство «Москва»

По его словам, в России сейчас используется множество различных билетных систем, причем на территории одного региона может действовать несколько разных систем. Это затрудняет создание удобного для пассажиров единого сервиса оплаты проезда.

Читайте также
Мобильную связь теперь можно оплатить бонусами по карте «Тройка»

«Москва готова предложить данное решение регионам, которые сразу получат все наработанные преимущества карты “Тройка”. Это мультимодальные поездки и комплексные тарифы, множество способов оплаты и видов билетных носителей, включая смартфоны, личный кабинет пассажира с возможностью управления своими транспортными картами, восстановление карты при утрате и многое другое», — сказал Ликсутов в интервью «РИА Новости».

Ранее вице-мэр сообщил, что в Москве на Таганско-Краснопресненской линии метро с сентября планируется провести эксперимент по снижению тарифов на проезд на 30% или 50% вне часа пик. Эксперимент продлится от восьми до десяти месяцев. В июне Ликсутов призвал москвичей больше передвигаться на велосипедах, а бизнес — сдвинуть начало рабочего дня для своих сотрудников, чтобы те меньше попадали в час пик в метро.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Навальный в реанимации в тяжелом состоянии
Тихановская потребовала от рабочих немедленной забастовки
Австрия выслала российского дипломата
ЦБ выявил новый способ хищения денег с карт россиян
В России за сутки выявили 4744 заразившихся коронавирусом
Как запрет АУЕ скажется на заработке исполнителей шансона
В «ЕР» предлагают подключать россиян к газу за счет «Газпрома»
В оперштабе опровергли возобновление авиасообщения с рядом стран
Минприроды поддержало создание заповедника на горе Куштау
Gnezdo.ru
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Назван лучший автомобиль 2020 года
Hi-Tech
Раскрыты схемы обмана через WhatsApp Не теряйте бдительности даже в знакомых приложениях
Горячие темы на Авто
Лёха держись . 340
YLETАЙ - 2020. 189
Приложение с предоставление фото фиксации нарушения ПДД. 151
А не скинуться ли на билет и волшебный пендель? 139
Кино
Пегова, Банщикова с сыном, Безрукова на премьере фильма в Москве В столице представили драму «Таинственный сад» с Колином Фертом
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Затронет всех в России. Что задумал Мишустин
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, какой она стала
Новости партнеров
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Азовское море застало ученых врасплох
Случайно увидела соседку-казашку без платка. Ни у одной женщины такого нет
Ни одна подлодка в мире не может превзойти наш "Ясень". И вот почему
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь