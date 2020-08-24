10:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Ликсутов: Москва готова предложить регионам систему проезда по карте «Тройка»
Власти Москвы готовы предложить всем регионам России свою билетную систему с картой «Тройка», заявил
По его словам, в России сейчас используется множество различных билетных систем, причем на территории одного региона может действовать несколько разных систем. Это затрудняет создание удобного для пассажиров единого сервиса оплаты проезда.
«Москва готова предложить данное решение регионам, которые сразу получат все наработанные преимущества карты “Тройка”. Это мультимодальные поездки и комплексные тарифы, множество способов оплаты и видов билетных носителей, включая смартфоны, личный кабинет пассажира с возможностью управления своими транспортными картами, восстановление карты при утрате и многое другое», — сказал Ликсутов в интервью «РИА Новости».
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