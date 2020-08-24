В России за сутки выявили 4744 заразившихся коронавирусом

Согласно его данным, суточный рост девять дней не превышает 0,5%. Также девять дней подряд в стране выявляют не более 5 тыс. случаев заражения в сутки.
Наименьший прирост зафиксирован в Ненецком автономном округе (0%), Москве и Подмосковье, Камчатском крае, Смоленской области и Чечне (0,2%), в Магаданской, Тамбовской, Тульской и Еврейской автономной областях, а также Кабардино-Балкарии и Северной Осетии (0,3%).
В Москве выявили 625 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 182, в Московской области — 148, в Ростовской — 131, в Ставропольском крае — 129.
Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые болеют в данный момент, возросло с 169 727 до 171 950.
Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 2 456, это минимум выписанных с 10 мая.
Согласно его данным, всего уже выздоровели 773 095 человек, что составляет 80,4% от общего числа заразившихся.
За сутки выписали 863 пациента в Москве, 130 — в Подмосковье, 118 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 88 — в Волгоградской области, 65 — в Санкт-Петербурге.
Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 65 против 73 днем ранее, всего от инфекции умерли 16 448 человек. Согласно данным штаба, в стране умерли 1,71% заразившихся.
За минувшие сутки зарегистрировано 10 летальных исходов в Москве, по 6 — в Свердловской области и Красноярском крае, по 4 — в Мурманской, Омской, Ростовской и Ульяновской областях.