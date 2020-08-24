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10:39 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 4744 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/ — Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 4744, общее количество инфицированных достигло 961 493. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:27 MSK, 24.08
Инфицировано961 493+4 744
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
10.0823.08
Скончалось16 448+65
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
10.0823.08
Выздоровело773 095+2 456
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
10.0823.08
Инфицировано23 443 978+225 067
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
10.0823.08
Скончалось809 011+4 323
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
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21.08
5955
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5622
23.08
5070
10.0823.08
Выздоровело15 144 184+207 227
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
10.0823.08
Источник: Агентство «Москва»

Согласно его данным, суточный рост девять дней не превышает 0,5%. Также девять дней подряд в стране выявляют не более 5 тыс. случаев заражения в сутки.

Наименьший прирост зафиксирован в Ненецком автономном округе (0%), Москве и Подмосковье, Камчатском крае, Смоленской области и Чечне (0,2%), в Магаданской, Тамбовской, Тульской и Еврейской автономной областях, а также Кабардино-Балкарии и Северной Осетии (0,3%).

В Москве выявили 625 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 182, в Московской области — 148, в Ростовской — 131, в Ставропольском крае — 129.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые болеют в данный момент, возросло с 169 727 до 171 950.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 2 456, это минимум выписанных с 10 мая.

Согласно его данным, всего уже выздоровели 773 095 человек, что составляет 80,4% от общего числа заразившихся.

За сутки выписали 863 пациента в Москве, 130 — в Подмосковье, 118 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 88 — в Волгоградской области, 65 — в Санкт-Петербурге.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 65 против 73 днем ранее, всего от инфекции умерли 16 448 человек. Согласно данным штаба, в стране умерли 1,71% заразившихся.

За минувшие сутки зарегистрировано 10 летальных исходов в Москве, по 6 — в Свердловской области и Красноярском крае, по 4 — в Мурманской, Омской, Ростовской и Ульяновской областях.

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