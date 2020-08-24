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13:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Вернувшиеся из Турции россияне рассказали о визитах полиции

Российские туристы, вернувшиеся домой после отдыха в Турции на фоне пандемии коронавируса, рассказали о проверках и визитах полиции по приезде. Об этом пишет TourDom.ru.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:27 MSK, 24.08
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Источник: AP 2020

По информации портала, россияне сообщают о том, что представители правоохранительных органов им звонят и приходят домой. В частности, они интересуются, откуда путешественники прилетели и сдали ли они тесты на COVID-19 в течение трех дней после возвращения.

«В домофон позвонили полицейские. Ту же самую информацию собрали. Они не согласовали с участковым свой приход, точнее, они не знали, что он мне уже позвонил. Все достойно, прилично. Полиция бдит!» — рассказала туристка из Твери.

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Подобные действия, как уточняет портал, объясняются требованиями Роспотребнадзора — ведомство строго регламентирует порядок возвращения туристов на родину после поездки за рубеж. Так, путешественникам необходимо провериться на наличие инфекции и загрузить результаты тестирования на сайт госуслуг, предварительно заполнив там специальную форму.

Известно, что в случае неисполнения требований граждан будут привлекать по части 2 статьи 6.3 КоАП России («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), им может грозить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

19 августа сообщалось, что турецкие курорты справляются с соблюдением мер дистанцирования во время пандемии коронавируса благодаря требованию властей не допускать загрузку отелей выше 50 процентов.

По информации Альянса туристических агентств, пока в стране нет никаких сведений о россиянах, заразившихся COVID-19 во время отдыха.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).

Во время загрузки произошла ошибка.
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