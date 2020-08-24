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12:16 (мск), источник: ТАСС

Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году?

Ужесточение санитарных правил, бесплатные горячие обеды и студенты в качестве преподавателей.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:27 MSK, 24.08
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Скончалось809 106+4 409
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Источник: РИА "Новости"

Начало года

Учебный год в российских школах начнется 1 сентября в традиционном офлайн-формате.

Роспотребнадзор посоветовал школам проводить торжественные линейки по классам или по параллелям на открытом воздухе. При этом родители обязаны будут надеть медицинские маски.

Решение, проводить ли линейку, остается за регионами. Например, в Москве в этом году линеек не будет вовсе.

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До конца 2020 года школы должны будут отказаться от проведения любых массовых мероприятий между классами и учебными заведениями.

В столице всех сотрудников школ и детских садов проверят на коронавирус до начала учебного года и, если тест окажется положительным, не допустят к работе до полного выздоровления.

Новые правила

Из-за угрозы коронавируса в школах ужесточили санитарные требования, в том числе к уборке и дезинфекции помещений.

При входе в школу у детей и взрослых будут измерять температуру.

За каждым классом закрепят отдельный кабинет, изменится и график учебы.

Перемены для разных классов Роспотребнадзор рекомендует проводить в разное время, чтобы ограничить контакты между детьми.

Занятия в актовом или спортивном зале и в библиотеке разрешат проводить только с одним классом за урок. Ношения маски от учеников требовать не будут.

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Дистанционка

К дистанционному обучению школьникам придется вернуться, только если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится. Московские власти также заявили, что будут отправлять на дистанционку классы, в которых обнаружат заразившихся новым коронавирусом детей.

Студенты-преподаватели

Успешно сдавшие сессию и перешедшие на четвертый курс студенты педагогических вузов смогут преподавать в школах.

Вести занятия в секциях и кружках, например по робототехнике или моделированию, студенты технических вузов смогут уже с третьего. При этом работодатель должен будет следить за соответствием образовательной программы студента тематике дополнительных занятий.

Вопросы воспитания

С сентября ответственность за воспитание детей ляжет не только на семью, но и на школу. Учебные заведения должны будут разработать специальные программы, предполагающие приобщение учеников к духовным и нравственным ценностям и вовлечение их в волонтерскую деятельность.

Питание школьников

Ученики младших классов получат бесплатное горячее питание.
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При формировании меню будут учитывать нужды детей-инвалидов и запросы тех, кто нуждается в диетическом питании, а также национальные, конфессиональные и местные особенности рациона.

Подав заявление, родители смогут войти в состав комиссии по разработке школьного меню.

В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно начнут с 1 сентября 2020 года, по всей стране — не позднее 1 сентября 2023 года.

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