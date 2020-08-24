Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году?

Учебный год в российских школах начнется 1 сентября в традиционном
Роспотребнадзор посоветовал школам проводить торжественные линейки по классам или по параллелям на открытом воздухе. При этом родители обязаны будут надеть медицинские маски.
Решение, проводить ли линейку, остается за регионами. Например, в Москве в этом году линеек не будет вовсе.
До конца 2020 года школы должны будут отказаться от проведения любых массовых мероприятий между классами и учебными заведениями.
В столице всех сотрудников школ и детских садов проверят на коронавирус до начала учебного года и, если тест окажется положительным, не допустят к работе до полного выздоровления.
При входе в школу у детей и взрослых будут измерять температуру.
За каждым классом закрепят отдельный кабинет, изменится и график учебы.
Занятия в актовом или спортивном зале и в библиотеке разрешат проводить только с одним классом за урок. Ношения маски от учеников требовать не будут.
К дистанционному обучению школьникам придется вернуться, только если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится. Московские власти также заявили, что будут отправлять на дистанционку классы, в которых обнаружат заразившихся новым коронавирусом детей.
Успешно сдавшие сессию и перешедшие на четвертый курс студенты педагогических вузов смогут преподавать в школах.
Вести занятия в секциях и кружках, например по робототехнике или моделированию, студенты технических вузов смогут уже с третьего. При этом работодатель должен будет следить за соответствием образовательной программы студента тематике дополнительных занятий.
С сентября ответственность за воспитание детей ляжет не только на семью, но и на школу. Учебные заведения должны будут разработать специальные программы, предполагающие приобщение учеников к духовным и нравственным ценностям и вовлечение их в волонтерскую деятельность.
При формировании меню будут учитывать нужды
Подав заявление, родители смогут войти в состав комиссии по разработке школьного меню.
В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно начнут с 1 сентября 2020 года, по всей стране — не позднее 1 сентября 2023 года.