Вступил в силу закон об индивидуальных тарифах ОСАГО

Источник: Агентство «Москва»
Теперь страховые компании могут оформлять цену полиса в зависимости от личностных характеристик водителей. В частности, страховщики могут учитывать качество вождения и соблюдение правил ПДД автолюбителями.
На расчет стоимости страхового полиса будет влиять группа факторов. Они прописаны в законе, который опубликован на сайте правовой информации.
Так, тариф будет повышен для тех, кто грубо нарушал правила дорожного движения, правила эксплуатации автомобиля.
Также придется заплатить больше за ОСАГО и тем, кто был наказан за управление автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, есть и другие факторы, которые могут определяться компаниями самостоятельно.
Но есть и факторы, которые страховщикам строго запрещено использовать при расчете тарифов ОСАГО. В этот перечень вошли национальная, языковая, расовая принадлежность, должностное положение, вероисповедание и отношение к религии.
Все факторы, которые будут учитываться при расчете стоимости должны быть опубликованы на сайтах страховщиков.
Кроме того, с 24 августа произойдет расширение базовых ставок тарифов ОСАГО для легковых авто физических лиц на 10% вниз и вверх, то есть рамки тарифа будут находиться в пределах 2 471 — 5 436 руб. Для авто юрлиц — на 20%, а для такси — на 30%.
Это расширение позволит страховым компаниям снижать тарифы по ОСАГО для аккуратных водителей и вводить более высокую стоимость для тех, кто рискованно ведет себя на дорогах и нарушает ПДД, отметили в ЦБ. Ранее тариф был привязан к территории — стоимость ОСАГО была единой для всех водителей того или иного региона.
По закону, контролировать расчет страховых тарифов должен Банк России.
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на заявление ЦБ сообщила, что страховщики должны вносить изменения в полис ОСАГО по первому требованию водителя. На практике компании предлагали автовладельцам оформлять новый полис. Это, как отметили в регуляторе, незаконно.
Издание также отметило, что на форуме Агентства страховых новостей в разделе отзывов о компаниях автовладельцы размещают жалобы на страховщиков, которые отказывались вносить изменения. Вместо этого они предлагали аннулировать полис. Так компании отвечали на просьбу автовладельцев внести изменения при получении нового водительского удостоверения или если при оформлении полиса была допущена ошибка.
Помимо того, что с конца августа будут изменены тарифы ОСАГО, в России будет возвращен техосмотр. Ранее он был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Таким образом после 30 сентября для получения полиса ОСАГО автолюбители должны будут получить диагностическую карту.
По словам главного редактора журнала «Автоброкер» Виталия Архиреева, введение новой системы расчета тарифов ОСАГО вполне справедливо.
«Задумывалось, что более законопослушные граждане будут платить за страховку меньше, а нарушители — больше. Считаю это справедливым. Насколько мне известно, механизмы взаимодействия между ведомствами, страховыми компаниями и ГИБДД, пока не выработаны, поэтому, думаю, это вступит в силу не к началу осени, а чуть попозже», — сказал он в комментарии изданию «ПолитЭксперт».
Специалист уточнил, что страховщики будут также учитывать тип и возраст автомобиля, а также семейное положение водителя и наличие у него детей.
Возвращение техосмотра эксперт назвал вторым важным событием грядущей осени. «В период пандемии его не нужно было проходить для получения той же страховки, а с сентября снова придется носить с собой диагностическую карту. Это будет подтверждать, что техосмотр не липовый», — пояснил собеседник издания.
«ПолитЭксперт» отмечает, что изменения также коснутся и основных документов автовладельцев — ПТС и СТС. В них будут заносить больше данных. Например, появятся графы о мощности двигателя и сроке госрегистрации.
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