Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Расстроены — метните топор Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
8Извержение стратовулкана Синабунг
14:15 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые оценили риск заражения коронавирусом в самолете

Риск заражения COVID-19 во время полета на самолете может быть преувеличен, считают немецкие ученые. Однако не все специалисты с ними согласны.

Коронавирус COVID-19
14:51 (мск)FT: Трамп хочет одобрить вакцину от коронавируса до президентских выборов
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:27 MSK, 24.08
Инфицировано961 493+4 744
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
11.0824.08
Скончалось16 448+65
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
11.0824.08
Выздоровело773 095+2 456
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
11.0824.08
Инфицировано23 456 597+219 089
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
11.0824.08
Скончалось809 349+4 163
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
11.0824.08
Выздоровело15 155 418+200 815
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
11.0824.08
Источник: Reuters

Полеты на самолете во время пандемии коронавируса могут быть не так уж и опасны, считают немецкие ученые из Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете. В статье в журнале JAMA Network Open они описали один из рейсов, во время которого произошла передача инфекции — и масштабы передачи оказались не такими угрожающими, как представлялось ранее. Однако многие специалисты относятся к занижению рисков скептически и рекомендуют не забывать про меры защиты на борту.

Русский атом
75 лет великой мечты

Полет на самолете во время пандемии считается рискованным мероприятием — на протяжении нескольких часов люди, среди которых могут быть больные, находятся в опасной близости друг от друга, а система кондиционирования разносит воздух, где могут быть вирусные частицы, по всему салону. Однако на практике опасность может быть не такой выраженной, считают авторы работы.

9 марта 2020 года из Тель-Авива во Франкфурт прилетел самолет со 102 пассажирами на борту. 24 из них были из одной туристической группы. За неделю до полета они контактировали с менеджером отеля, у которого позже обнаружилась коронавирусная инфекция. Ни у кого из членов группы на момент полета она не была диагностирована, никто из них в самолете не надевал маску. Продолжительность полета составила 4 часа 40 минут.

Когда самолет прибыл во Франкфурт, исследователи взяли у членов группы мазки из горла на коронавирус. Через 4−5 недель они также связались с остальными пассажирами и расспросили их о полете, о том, контактировали ли они с зараженными SARS-COV-2, нет ли у них симптомов. Тем, у кого они были, и тем, кто сидел в пределах двух рядов от членов группы, исследователи предложили тест на антитела к коронавирусу.

Из 24 членов группы положительный результат на SARS-COV-2 оказался у семи.

У четверых из них во время полета были симптомы инфекции, у двоих появились позже, у одного болезнь прошла бессимптомно. Среди 13 пассажиров, сдавших кровь на антитела к коронавирусу, заразились лишь двое. Оба сидели в задней части самолета, поблизости от зараженных членов группы.

До сих пор единственным известным случаем заражения нескольких людей на борту самолета был рейс из Великобритании во Вьетнам 2 марта. Там больной пассажир заразил 14 других пассажиров и одного члена экипажа.

Вероятно, дело в фильтрации воздуха, считают исследователи. Воздух в самолете обновляется каждые 2−3 минуты, а фильтры удерживают более 99% частиц, которые в нем находятся.

«У этого исследования было несколько ограничений, — отмечают авторы работы. — Мы не получили информацию об экипаже самолета и не смогли связаться со всеми пассажирами, получить от них результаты тестов на антитела. Возможно, случаев заражения было больше, но они остались необнаруженными».

Риск заразиться на борту самолета весьма низок, особенно если соблюдать меры безопасности, уверен профессор статистики Арнольд Барнетт из Массачусетского технологического института.

Видео
Борьба с вирусом: коллективный иммунитет
Он подсчитал, что при ношении масок риск заразиться в самолете с тремя креслами в ряду составляет всего 1:4300. Если же среднее место свободно, он падает до 1:7700.

«Во время пандемии многое стало более опасным, и полеты — не исключение, — говорит он. — Но чтобы заразиться, нужно три фактора. На борту самолета должен быть заразный пациент с COVID-19. Если он в маске, она должна каким-то образом не справиться с предотвращением передачи инфекции. И пациент должен быть достаточно близко к вам, чтобы передать вирус».

Риск несколько выше для людей, сидящих у прохода, чем для тех, кто сидит у окна.

Основная опасность исходит от людей, которые сидят в одном ряду, и в меньшей степени — от тех, кто сидит впереди или позади. Однако разница невелика, отмечает Барнетт.

Дополнительной мерой защиты может стать специальный прозрачный щиток, закрывающий лицо. Так вирусным частицам будет сложнее попасть на кожу и слизистые. Некоторые авиакомпании даже вводят эту меру для пассажиров в качестве обязательной.

Однако такие оптимистичные оценки могут быть связаны не столько с действительно низким риском, сколько с проблемами методологии исследований.

Чтобы отследить передачу вируса во время полета, необходимо скоординировать совместную работу департаментов здравоохранения нескольких стран, а также подтвердить, что заражение произошло именно в самолете.

Новость
«Эпидемия в Турции не закончилась»

Кроме того, количество перелетов и число людей, которые допускаются на борт самолета, сейчас намного ниже, чем до пандемии. По мере того, как людей в самолетах будет становиться больше, риски передачи инфекции будут расти, подчеркивает инфекционист Лин Чен. Трудно предсказать, как будет развиваться ситуация с передачей COVID-19 на борту самолета в ближайшие месяцы, говорит он.

Кроме того, даже без учета заражений на борту, самолеты способствуют распространению инфекции, перевозя зараженных из одной страны в другую.

Специалисты подчеркивают, что пассажирам во время полета необходимо соблюдать все меры предосторожности — надевать на борту маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Алла Салькова

Во время загрузки произошла ошибка.
 В омской больнице заявили о звонках с угрозами
В омской больнице заявили, что спасли Навальному жизнь
Кремль отказался оценивать передвижение Лукашенко с автоматом
Вернувшиеся из Турции россияне рассказали о звонках из полиции
ЦБ выявил новый способ хищения денег с карт россиян
Упасть с 5 тысяч метров и выжить. 39 лет Завитинской катастрофе
В Африке нашли огромный алмаз стоимостью 18 млн долларов (фото)
Как законный брак помогает получать деньги от государства
Здоровье
Томатный сок: польза и вред для организма В отличие от литературного синьора Помидора томаты — друзья и помощники человека. Рассказываем все о полезных свойствах томатного сока.
Hi-Tech
Посмотрите, как «ломают» законы физики (29 нереальных фото) Эти кадры реально сносят крышу
Авто
Машины Tesla смогут спасать детей и предотвращать кражи Американский производитель намерен получить разрешение на использование мощных датчиков
Кино
Ефремов с Иваковой, Михалкова, Глюкоза на съемках нового шоу Новый развлекательный проект «Полный блэкаут» с Сергеем Светлаковым стартует в сентябре
Новости партнеров
Стая голодных львов напала на бедного слоненка. Вот что случилось
Ефремову утвердили окончательное обвинение
Малышева не может вернуться на родину. Ведущую не хотят пускать в Россию
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Популярные темы на «Детях»
Что делать? Как быть? 163
Разочарование в многолетней дружбе 163
Опасности на улице. 133
Как переехать на ПМЖ в Россию? 122
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь