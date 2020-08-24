Ученые оценили риск заражения коронавирусом в самолете

Полеты на самолете во время пандемии коронавируса могут быть не так уж и опасны, считают немецкие ученые из Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете. В статье в журнале JAMA Network Open они описали один из рейсов, во время которого произошла передача инфекции — и масштабы передачи оказались не такими угрожающими, как представлялось ранее. Однако многие специалисты относятся к занижению рисков скептически и рекомендуют не забывать про меры защиты на борту.
Полет на самолете во время пандемии считается рискованным мероприятием — на протяжении нескольких часов люди, среди которых могут быть больные, находятся в опасной близости друг от друга, а система кондиционирования разносит воздух, где могут быть вирусные частицы, по всему салону. Однако на практике опасность может быть не такой выраженной, считают авторы работы.
9 марта 2020 года из
Когда самолет прибыл во Франкфурт, исследователи взяли у членов группы мазки из горла на коронавирус. Через 4−5 недель они также связались с остальными пассажирами и расспросили их о полете, о том, контактировали ли они с зараженными SARS-COV-2, нет ли у них симптомов. Тем, у кого они были, и тем, кто сидел в пределах двух рядов от членов группы, исследователи предложили тест на антитела к коронавирусу.
У четверых из них во время полета были симптомы инфекции, у двоих появились позже, у одного болезнь прошла бессимптомно. Среди 13 пассажиров, сдавших кровь на антитела к коронавирусу, заразились лишь двое. Оба сидели в задней части самолета, поблизости от зараженных членов группы.
До сих пор единственным известным случаем заражения нескольких людей на борту самолета был рейс из Великобритании во Вьетнам 2 марта. Там больной пассажир заразил 14 других пассажиров и одного члена экипажа.
«У этого исследования было несколько ограничений, — отмечают авторы работы. — Мы не получили информацию об экипаже самолета и не смогли связаться со всеми пассажирами, получить от них результаты тестов на антитела. Возможно, случаев заражения было больше, но они остались необнаруженными».
Риск заразиться на борту самолета весьма низок, особенно если соблюдать меры безопасности, уверен профессор статистики Арнольд Барнетт из Массачусетского технологического института.
«Во время пандемии многое стало более опасным, и полеты — не исключение, — говорит он. — Но чтобы заразиться, нужно три фактора. На борту самолета должен быть заразный пациент с COVID-19. Если он в маске, она должна
Основная опасность исходит от людей, которые сидят в одном ряду, и в меньшей степени — от тех, кто сидит впереди или позади. Однако разница невелика, отмечает Барнетт.
Дополнительной мерой защиты может стать специальный прозрачный щиток, закрывающий лицо. Так вирусным частицам будет сложнее попасть на кожу и слизистые. Некоторые авиакомпании даже вводят эту меру для пассажиров в качестве обязательной.
Чтобы отследить передачу вируса во время полета, необходимо скоординировать совместную работу департаментов здравоохранения нескольких стран, а также подтвердить, что заражение произошло именно в самолете.
Кроме того, количество перелетов и число людей, которые допускаются на борт самолета, сейчас намного ниже, чем до пандемии. По мере того, как людей в самолетах будет становиться больше, риски передачи инфекции будут расти, подчеркивает инфекционист Лин Чен. Трудно предсказать, как будет развиваться ситуация с передачей COVID-19 на борту самолета в ближайшие месяцы, говорит он.
Кроме того, даже без учета заражений на борту, самолеты способствуют распространению инфекции, перевозя зараженных из одной страны в другую.
Специалисты подчеркивают, что пассажирам во время полета необходимо соблюдать все меры предосторожности — надевать на борту маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
Алла Салькова