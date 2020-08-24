Ученые засекли место сбора новых частиц коронавируса

«У больных в иммунных клетках микрокапель жира оказалось больше, чем у здоровых добровольцев. Опыты на культурах клеток показали, что коронавирус нового типа повышает активность генов, которые связаны с формированием этих структур (они нужны ему для размножения). После того, как мы подавили активность этих генов, вирус стал размножаться гораздо медленнее», — пишут ученые.
В частности, оказалось, что пациенты с кардиологическими проблемами погибали от коронавирусной инфекции более чем в четыре раза чаще, а ожирение и диабет увеличивали вероятность гибели от трех до пяти раз.
Ученые пока не знают точных причин этого.
Группа биологов и медиков под руководством ведущего специалиста бразильского Института имени Освальдо Круза Патрисии Боссы выяснила, что молекулы жира сами по себе влияют на размножение SARS-CoV-2 и вызываемые ими воспалительные реакции.
Исследователи отмечают, что многие возбудители ОРВИ, такие как ротавирусы или реовирусы, манипулируют работой генов, которые отвечают за синтез и переработку различных жировых молекул, которые нужны им для формирования новых частиц. Основываясь на этом, Бозза и ее коллеги проверили, характерно ли это и для коронавируса нового типа.
Для этого ученые собрали у нескольких десятков здоровых и больных добровольцев образцы крови и детально изучили их химический состав и уровень активности различных генов. В результате оказалось, что в клетках носителей COVID-19 было необычно много микрокапель жира.
Ученые проверили, что произойдет, если заблокировать работу одного из них, гена DGAT-1.
Этот участок ДНК отвечает за сборку молекул одноименного фермента, который связан с производством молекул жиров и формированием жировой ткани. Поэтому его давно и очень детально изучают медики, которые пытаются найти новые способы лечения ожирения. Воспользовавшись их исследованиями, Босса и ее коллеги заблокировали работу DGAT-1 с помощью экспериментального препарата A922500. Его частицы соединяются с молекулами фермента DGAT-2 и нейтрализуют их.
Опыты показали, что небольшое количество этого лекарства резко замедляло скорость формирования новых вирусных частиц и уменьшало остроту воспалительной реакции, которая возникала
Для этого они подготовили набор светящихся меток, которые могут соединяться с жировыми молекулами и частицами вируса, и обработали ими культуры зараженных клеток. В итоге исследователи выяснили, что белки и копии генома SARS-CoV-2 оказывались сгруппированы вокруг микрокапель жира. Это говорит о том, что те служат местом сборки для новых вирусных частиц.
Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.