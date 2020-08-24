В мэрии Москвы рассказали о скором поступлении вакцины от коронавируса

«Вакцина от коронавируса на сегодняшний день официально зарегистрирована, в ближайшее время в небольших партиях по распределению Минздрава она поступит в оборот.
23 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице остается проблема коронавируса, но ситуацию можно назвать хорошей с точки зрения стабильности, передает RT. По его словам, проблема остается, по крайней мере до массовой вакцинации, до которой еще далеко, поскольку вакцина будет проходить пострегистрационные исследования и сначала в гражданский оборот будут запускаться небольшие партии.
11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции под названием «Спутник V», пишет РИАМО. Его разработали специалисты центра им. Н. Гамалеи. Минздрав уже объявил о запуске ее в производство.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.