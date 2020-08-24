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14:09 (мск), источник: Известия

В мэрии Москвы рассказали о скором поступлении вакцины от коронавируса

В ближайшее время небольшая партия вакцины от коронавирусной инфекции поступит в Москву. Об этом заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила в понедельник, 24 августа.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:27 MSK, 24.08
Инфицировано961 493+4 744
11.08
4945
12.08
5102
13.08
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Скончалось16 448+65
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Выздоровело773 095+2 456
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Инфицировано23 456 597+219 089
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Скончалось809 349+4 163
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Выздоровело15 155 418+200 815
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Источник: РИА "Новости"

«Вакцина от коронавируса на сегодняшний день официально зарегистрирована, в ближайшее время в небольших партиях по распределению Минздрава она поступит в оборот. Какая-то часть поступит и в Москву», — цитирует Ракову «РИА Новости».

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Центр Чумакова подал заявку на испытания вакцины от коронавируса

23 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице остается проблема коронавируса, но ситуацию можно назвать хорошей с точки зрения стабильности, передает RT. По его словам, проблема остается, по крайней мере до массовой вакцинации, до которой еще далеко, поскольку вакцина будет проходить пострегистрационные исследования и сначала в гражданский оборот будут запускаться небольшие партии.

11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции под названием «Спутник V», пишет РИАМО. Его разработали специалисты центра им. Н. Гамалеи. Минздрав уже объявил о запуске ее в производство.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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