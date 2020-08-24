What a story ? https://t.co/ZQhtP8EJKE— Metro (@MetroUK) August 23, 2020
14:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец спас чайку, с которой подружился 15 лет назад (видео)
Они вместе рыбачат и проводят время на лодке.
Рыбак Джон Маковски из американского штата Мэн выходит в море ловить рыбу и омаров вот уже 15 лет. И все эти годы он рыбачит в компании чайки по прозвищу Красный глаз. Однажды чайка просто прилетела к нему на лодку и стала разглядывать Джона через стекло. Он поделился с ней рыбой, и с тех пор они стали неразлучны.
Каждый раз, когда он выходил в море, к нему прилетала чайка и могла несколько часов кататься с ним на лодке и наблюдать, как он рыбачит.
Но все изменилось несколько месяцев назад, когда Красный глаз вдруг пропал. Он не появлялся несколько дней, а затем вернулся с пораненной ногой. В природе птица с таким повреждением долго бы не выжила, а потому Джон решил помочь своему старому другу.
Вместе с женой Дебби они поймали чайку и отвезли ее в Центр дикой природы в
Екатерина Гура