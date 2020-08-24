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14:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец спас чайку, с которой подружился 15 лет назад (видео)

Они вместе рыбачат и проводят время на лодке.

Рыбак Джон Маковски из американского штата Мэн выходит в море ловить рыбу и омаров вот уже 15 лет. И все эти годы он рыбачит в компании чайки по прозвищу Красный глаз. Однажды чайка просто прилетела к нему на лодку и стала разглядывать Джона через стекло. Он поделился с ней рыбой, и с тех пор они стали неразлучны.

Каждый раз, когда он выходил в море, к нему прилетала чайка и могла несколько часов кататься с ним на лодке и наблюдать, как он рыбачит.

Но все изменилось несколько месяцев назад, когда Красный глаз вдруг пропал. Он не появлялся несколько дней, а затем вернулся с пораненной ногой. В природе птица с таким повреждением долго бы не выжила, а потому Джон решил помочь своему старому другу.

Steve Hartman: A lobsterman's friend

For 15 years, Captain John Makowsky has had company pulling lobster traps - a gull he named Red Eye. Steve Hartman reports how, when Red Eye suffered a leg injury a few months ago, Makowsky got the bird help at the Center for Wildlife in Cape Neddick, Maine. https://cbsn.ws/32x260P

Опубликовано CBS Sunday Morning Воскресенье, 23 августа 2020 г.

Вместе с женой Дебби они поймали чайку и отвезли ее в Центр дикой природы в Кейп-Неддик. Там Красный глаз провел на лечении две недели, и все это время его спаситель навещал его и приносил ему любимую рыбу. Когда чайка окончательно выздоровела, Джон забрал ее из Центра и отпустил на волю. Теперь они снова рыбачат вместе, передает CBS News.

Екатерина Гура

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