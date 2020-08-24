Титов предложил на деньги со штрафов бесплатно раздавать в Москве маски

Партия роста Бориса Титова попросила столичные власти рассмотреть возможность направить деньги, полученные от взимания штрафов за нарушение санитарных норм в городе, на закупку медицинских масок и перчаток, а затем бесплатно раздавать их в магазинах и общественном транспорте. Об этом говорится в обращении партии, направленном мэру Москвы Сергею Собянину и депутатам Мосгордумы (копия есть у РБК).
Авторы письма обращают внимание на «рост карательных санкций», несмотря на отмену режима самоизоляции и смягчение ограничительных мер, введенных
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Полиция усилила контроль и в общественном транспорте, отмечается в письме. Партия приводит данные ГКУ «Организатор перевозок», согласно которым, с 12 мая по 29 июля за отсутствие масок и перчаток штрафы в 5 тыс. руб. выписали более чем 37 тыс. пассажиров. «Только за одну неделю, в августе, за появление в общественном транспорте Москвы без средств защиты, было оштрафовано более 5 тыс. человек, общая сумма штрафов составила около 27 млн. руб», — указывают авторы обращения.
По словам руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, с середины мая по 22 августа пассажирам было выписано более 57 тыс. штрафов за отсутствие масок и перчаток. «После отмены режима самоизоляции количество оштрафованных выросло почти на четверть», — заявил он в интервью «РИА Новости». По его словам, чаще всего штрафуют пассажиров метрополитена. Ликсутов уточнил, что большинство пассажиров надевают маски после устного предупреждения.
По словам Ликсутова, от москвичей поступает очень много запросов с просьбами усилить контроль ношения средств индивидуальной защиты: «Людям просто становится страшно заходить в транспорт, где другие люди не носят маски».
Масочный режим в Москве был введен 12 мая. Только за первые два дня в столице оштрафовали 198 граждан за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.