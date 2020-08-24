Бали отказался принимать иностранных туристов до конца года

Власти Индонезии отказались от планов открыть остров Бали для иностранных туристов с 11 сентября и объявили, что въезд на него будет закрыт до конца 2020 года. «Правительство Индонезии не сможет открыть свои двери для иностранных путешественников до конца 2020 года, поскольку мы остаемся красной зоной», — отметил в своем заявлении губернатор острова Вайян Костер (цитата по Bloomberg).
«Ситуация не способствует тому, чтобы иностранные туристы могли приезжать в Индонезию, в том числе на Бали», — подчеркнул он.
Губернатор Бали отметил, что власти острова сосредоточат внимание на росте внутреннего туризма и привлечении гостей из других частей Индонезии, чтобы помочь отрасли и экономике острова восстановиться. Он напомнил, что остров был открыт для местных туристов с конца июля и ежедневно в его аэропорт прибывает около 2500 человек, что не вызывает всплеска числа инфицированных.
В целом в Индонезии с начала пандемии коронавируса было зарегистрировано, по данным Университета Джона Хопкинса, 155 412 случаев заболевания, 6759 человек скончались. На острове Бали, по информации правительства Индонезии, было зафиксировано 4576 подтвержденных случаев заболевания и 52 смерти. В июне темпы роста заболеваемости на острове ускорились, что связывают с возвращением домой
В 2019 году Бали посетили более 6 млн иностранных туристов, — это треть от общего числа туристов, приехавших в Индонезию.
Bloomberg отмечает, что эти потери могут оказаться еще более крупными, потому что в своей оценке правительство Индонезии считало, что восстановление отрасли начнется во второй половине 2020 года.
Андрей Злобин