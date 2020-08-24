Гигантская черепаха сбежала из дома и путешествовала по округе 74 дня

15-летняя домашняя черепаха по имени Соломон вернулась домой после того, как странным образом пропала более двух месяцев назад.
Американка Линн Коул, которая живет в Ашленд-Сити, штат Теннесси, рассказала журналистам CNN, что ее африканская шпороносная черепаха жила в большом вольере во дворе, но однажды просто исчезла. Дверь в вольер оставалась закрытой, так что, как Соломону удалось сбежать — остается загадкой.
Коул отметила, что черепаха сейчас весит 68 килограммов и в длину достигает более 90 сантиметров, так что не заметить ее на улице совершенно невозможно. Но, несмотря на это, Соломона она не могла найти более двух месяцев. Девушка ежедневно обходила район за районом в поисках своего питомца, она также развесила повсюду объявления и опубликовала несколько постов в социальных сетях, где обещала вознаграждение за черепаху в размере тысячи долларов. Но все было безрезультатно, пока в середине августа ей не позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что нашел Соломона на стройке.
Приехав на место, Коул нашла своего питомца. Он был грязный и с царапинами на панцире, но с ним все было в порядке. Где путешествовал Соломон эти 74 дня, так и осталось загадкой.
Сейчас девушка откармливает черепаху ее любимыми лакомствами. Она также купила для нее GPS-трекер, чтобы та снова не заблудилась.