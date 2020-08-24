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17:06 (мск), источник: Интерфакс

В Гонконге впервые зафиксировали повторное заражение коронавирусом

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU — Исследователи в Гонконге выявили возможный первый случай повторного заражения коронавирусом COVID-19, предположив, что иммунитет к болезни длится лишь несколько месяцев, сообщает газета The New York Times со ссылкой на информацию из Университета Гонконга.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:27 MSK, 24.08
Инфицировано961 493+4 744
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
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18.08
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19.08
4828
20.08
4785
21.08
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22.08
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23.08
4852
24.08
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11.0824.08
Скончалось16 448+65
11.08
130
12.08
129
13.08
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Выздоровело773 095+2 456
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12.08
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13.08
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18.08
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3162
24.08
2456
11.0824.08
Инфицировано23 462 707+223 397
11.08
221060
12.08
214001
13.08
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14.08
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17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
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265918
22.08
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23.08
253676
24.08
230489
11.0824.08
Скончалось809 484+4 254
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
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22.08
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23.08
5070
24.08
4455
11.0824.08
Выздоровело15 161 714+205 167
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
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16.08
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17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
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23.08
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24.08
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11.0824.08
Источник: Reuters

«Вероятно, молодой и здоровый пациент второй раз заразился COVID-19 через 4,5 месяца после первого заражения», — говорится в заявлении ученых Университета Гонконга.

Как отмечает издание, такие данные могут означать, что иммунитет к коронавирусу сохраняется всего несколько месяцев.

Газета напоминает, что врачи в США и других странах сообщали о некоторых случаях предполагаемого повторного заражения COVID-19, однако ни один из этих случаев не был подтвержден тщательными исследованиями.

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Ранее эксперты выражали надежду, что иммунитет на коронавирус COVID-19, как и на другие вирусы типа SARS и MERS, имеет более значительную продолжительность.

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