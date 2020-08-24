В Гонконге впервые зафиксировали повторное заражение коронавирусом

«Вероятно, молодой и здоровый пациент второй раз заразился COVID-19 через 4,5 месяца после первого заражения», — говорится в заявлении ученых Университета Гонконга.
Как отмечает издание, такие данные могут означать, что иммунитет к коронавирусу сохраняется всего несколько месяцев.
Газета напоминает, что врачи в США и других странах сообщали о некоторых случаях предполагаемого повторного заражения COVID-19, однако ни один из этих случаев не был подтвержден тщательными исследованиями.
Ранее эксперты выражали надежду, что иммунитет на коронавирус COVID-19, как и на другие вирусы типа SARS и MERS, имеет более значительную продолжительность.