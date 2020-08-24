На Берлинале откажутся от наград за лучшие мужские и женские роли

Как сообщается на сайте Берлинале, номинаций на лучшие мужскую и женскую роль не будет. Жюри будет выбирать лучших исполнителей главных ролей и актеров второго плана.
Всего на фестивале будет восемь номинаций. Из списка исключен приз «Серебряный медведь Альфреда Бауэра». Ранее сообщалось, что вручение этой награды, присуждавшейся с 1987 года за открытие новых путей в киноискусстве, было приостановлено из-за возможной причастности первого директора Берлинале к нацистскому режиму. На сайте кинофестиваля сообщается, что результаты проверки будут обнародованы в конце лета.
Проведение фестиваля планируется 11—21 февраля в обычном режиме с соблюдением тех правил безопасности, которые будут актуальны на тот момент.