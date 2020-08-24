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19:13 (мск), источник: Daily Storm

СК Белоруссии вызвал на допрос нобелевского лауреата Светлану Алексиевич

Писательница проходит свидетелем по уголовному делу о создании Координационного совета оппозиции страны.

Источник: AP 2020

Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу о создании Координационного совета оппозиции. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание организации является попыткой захвата власти и подчеркнул, что подобные действия будут караться по закону.

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«Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14:00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации. Также отмечается, что писательница придет на допрос.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета, который должен обеспечить мирный трансфер власти в республике. В состав организации вошли около 70 человек.

Президиум состоит из семи человек: Светлана Алексиевич; доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова (задержали 24 августа), Мария Колесникова (представитель экс-кандидата в президенты страны Виктора Бабарико); Павел Латушко (экс-министр культуры, дипломат); Максим Знак (юрист Объединенного штаба); Сергей Дылевский (представитель стачкома Минского тракторного завода, задержан 24 августа); Лилия Власова (юрист).

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В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. 14 августа ЦИК республики объявил действующего главу государства Александра Лукашенко победителем на выборах. Сообщалось, что Лукашенко поддержали 80,1% избирателей, а его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,1%. В ее штабе подчеркнули, что не признают результаты голосования, поскольку их собственные данные показывают, что она набрала 70−80%. После оглашения предварительных результатов голосования в республике начались массовые несанкционированные акции, продолжающиеся до сих пор.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. В МВД республики заявили, что в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранителей. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Белорусские власти считают, что акции инициируют и направляют из-за рубежа, в частности из Польши и Литвы.

Генри Достоевский

В Минске задержали членов Координационного совета оппозиции
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19:56 (мск)© Ньюстюб
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