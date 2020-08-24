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19:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница Индии подала на развод из-за чрезмерной любви супруга

В отношениях женщине не хватало драмы

Источник: CC0/Studio24fps

Необычная история произошла в августе в индийском городе Самбхал. Местная жительница обратилась в шариатский суд с просьбой о разводе, однако причина для этого у нее была необычная.

Женщина рассказала, что за полтора года брака так ни разу и не поругалась со своим мужем.

Она добавила, что супруг любит ее слишком сильно и все ей прощает, а еще он разделяет с ней домашние обязанности, помогает готовить, всегда выполняет свои обещания и никогда не повышает на нее голос.

Женщина отметила, что «задыхается» от такой любви и хочет скандала, но супруг лишь просит у нее прощения. Мусульманских чиновников такие причины удивили, а потому развод индианке не дали. Более того, ее супруг также обратился к суду с просьбой вернуть жене заявление и не оформлять их развод, пишет India Today.

Екатерина Гура

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