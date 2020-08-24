20:56 (мск), источник: ТАСС
Глава Тувы Кара-оол вновь заразился коронавирусом
ТАСС, 24 августа — Сейчас он находится в больнице.
Глава Тувы Шолбан
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«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание — прим. ТАСС). Во второй раз заболел», — сказал
По его словам, сейчас болезнь протекает иначе, чем в первый раз. Глава Тувы пожаловался на очень сильные головные боли.
«Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения», — также написал он на своей странице в соцсети.