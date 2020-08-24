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20:56 (мск), источник: ТАСС

Глава Тувы Кара-оол вновь заразился коронавирусом

ТАСС, 24 августа — Сейчас он находится в больнице.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:27 MSK, 24.08
Инфицировано961 493+4 744
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5102
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Инфицировано23 507 852+223 262
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Глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого в начале лета был выявлен коронавирус, вновь заразился этой инфекцией.

Во время загрузки произошла ошибка.

Об этом Кара-оол рассказал в видеообращении, размещенном на его официальной странице «ВКонтакте».

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«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание — прим. ТАСС). Во второй раз заболел», — сказал Кара-оол.

По его словам, сейчас болезнь протекает иначе, чем в первый раз. Глава Тувы пожаловался на очень сильные головные боли.

«Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения», — также написал он на своей странице в соцсети.

Кара-оол уже болел COVID-19, он сообщал о своей госпитализации из-за коронавируса. 4 июня его выписали из больницы.

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