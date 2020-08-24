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21:23 (мск), источник: Forbes

«Мощное отравление»: создатель «Новичка» рассказал о действии найденных в организме Навального веществ

Обнаруженные в организме Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, используемые при лечении в том числе болезни Альцгеймера, при большой дозировке могут оказать воздействие как отравляющие вещества нервно-паралитического действия, рассказал радиостанции BFM.ru ученый-химик Владимир Углев, известный как один из разработчиков группы нервно-паралитических веществ «Новичок».

Источник: AFP 2020

«Если здоровому человеку воткнуть лекарство, которое предназначено для больного, у которого нарушена система химического прерывания нервного импульса, то получится как раз обратный эффект. Если передозировку сделать, то у человека проявляется самый настоящий эффект отравления, так скажем, фосфорорганическими и нервно-паралитическими веществами», — отметил Углев.

Он объяснил, что ингибиторы блокируют действие фермента в организме человека.

«Видимо, ему такую дозу воткнули этих ингибиторов, что у него произошла мгновенная блокада холинэстераз в различных участках тела. Но самое главное, что, видимо, они были, во-первых, в крови, в других органах, в мышцах, но самое главное, видимо, не попали в легкие. Потому что у него отравление все-таки перорально, через желудок. Если бы инъекционно, у него бы в первую очередь были бы поражены легкие, он бы умер, его бы вряд ли откачали», — рассказал Углев.

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По его словам, Навальный «получил очень серьезное и мощное отравление». «Поэтому его держали, они думали, что какое-то время пройдет и все это выйдет из организма постепенно», — предположил ученый. Он также отметил, что если атропин, которые немецкие врачи используют в лечении Навального как антидот, помогает, то значит, что в отравлении были использованы «именно какие-то ингибиторы холинэстеразы, но не боевого действия».

Ранее в понедельник немецкая клиника «Шарите», куда 22 августа из Омска был доставлен Навальный, сообщила, что результаты врачебного обследования основателя Фонда борьбы с коррупцией свидетельствуют о его отравлении. Врачи обнаружили в анализах Навального неизвестное вещество, которое похоже на некоторые виды ингибиторов холинэстеразы.

Немецкие врачи отметили, что состояние Навального «серьезное», но угрозы его жизни нет. В Германии Навального лечат атропином, который используется как антидот при лечении отравлений нервно-паралитическими газами и пестицидами.

Ингибиторы холинэстеразы содержатся в некоторых ядах природного происхождения, а также синтезируются искусственно для использования при лечении психических заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера и деменции при болезни Паркинсона. Ингибиторы холинэстеразы также входят в состав отравляющих веществ нервно-паралитического действия, в том числе таких как зарин.

К группе ингибиторов ацетилхолинэстеразы относится вещество «Новичок», которым в Великобритании, как предполагают британские власти, был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

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