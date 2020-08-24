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21:29 (мск), источник: РБК

Российские врачи не согласились с выводами немецких медиков по Навальному

Российские врачи, лечившие основателя ФБК Алексея Навального в омской больнице, с первого же дня отрабатывали версию об отравлении ингибиторами холинэстеразы, однако она не подтвердилась.

Источник: AP 2020

Об этом заявил завотделением анестезиологии-реанимации № 1 столичного Центра им. Пирогова Борис Теплых, который в составе делегации московских врачей вылетал в Омск.

«Для меня ничего нового пока в заявлении коллег из “Шарите” не прозвучало. Они говорят о клинических данных, показывающих на интоксикацию ингибиторами холинэстеразы», — цитирует врача «РИА Новости».

Теплых уточнил, что в сообщении немецких врачей речь идет «о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было». «Версия же такая нами в первый же день поступления пациента прорабатывалась, но подтверждения не нашла», — сообщил медик.

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Эту информацию подтвердил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев. По его словам, ингибиторы холинэстеразы при обследовании политика в Омске обнаружены не были.

«При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, и т. ч. ингибиторов холинэстеразы. Результат отрицательный», — цитирует Сабаева ТАСС.

Навальный был доставлен в берлинскую клинику «Шарите» 22 августа. Первое официальное сообщение о состоянии его здоровья врачи клиники опубликовали во второй половине дня 24 августа. В нем говорилось, что клинические исследования, проведенные в клинике «Шарите», указывают на отравление.

«Команда врачей тщательно осмотрела пациента после его прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы», — отмечено в сообщении клиники. Было также упомянуто, что конкретное вещество, которым мог быть отравлен Навальный, не обнаружено.

В пресс-службе омского минздрава РБК рассказали, что врачи омской больницы предложили коллегам из «Шарите» отправить в Германию образцы его биоматериалов.

Российские врачи предложили также передать в клинику и результаты лабораторных анализов Навального. «Это позволит немецким специалистам иметь полный анамнез пациента, проследить всю клиническую динамику его жизненных показателей», — сообщили в омском минздраве.

В ведомстве добавили, что медики в Германии уже получили результаты МРТ политика и данные всех диагностических исследований. По словам врачей, немецкие коллеги отправили омским врачам письмо с выражением признательности за сотрудничество.

Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. Самолет срочно посадили в Омске и доставили политика в местную больницу скорой помощи. Потом его перевезли на лечение в Германию, в берлинскую клинику «Шарите». Навальный уже более четырех суток находится в состоянии комы.

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