Российские врачи не согласились с выводами немецких медиков по Навальному

Об этом заявил завотделением анестезиологии-реанимации № 1 столичного Центра им. Пирогова Борис Теплых, который в составе делегации московских врачей вылетал в Омск.
«Для меня ничего нового пока в заявлении коллег из “Шарите” не прозвучало. Они говорят о клинических данных, показывающих на интоксикацию ингибиторами холинэстеразы», — цитирует врача «РИА Новости».
Теплых уточнил, что в сообщении немецких врачей речь идет «о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было». «Версия же такая нами в первый же день поступления пациента прорабатывалась, но подтверждения не нашла», — сообщил медик.
Эту информацию подтвердил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев. По его словам, ингибиторы холинэстеразы при обследовании политика в Омске обнаружены не были.
«При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, и т. ч. ингибиторов холинэстеразы. Результат отрицательный», — цитирует Сабаева ТАСС.
Навальный был доставлен в берлинскую клинику «Шарите» 22 августа. Первое официальное сообщение о состоянии его здоровья врачи клиники опубликовали во второй половине дня 24 августа. В нем говорилось, что клинические исследования, проведенные в клинике «Шарите», указывают на отравление.
«Команда врачей тщательно осмотрела пациента после его прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы», — отмечено в сообщении клиники. Было также упомянуто, что конкретное вещество, которым мог быть отравлен Навальный, не обнаружено.
В пресс-службе омского минздрава РБК рассказали, что врачи омской больницы предложили коллегам из «Шарите» отправить в Германию образцы его биоматериалов.
Российские врачи предложили также передать в клинику и результаты лабораторных анализов Навального. «Это позволит немецким специалистам иметь полный анамнез пациента, проследить всю клиническую динамику его жизненных показателей», — сообщили в омском минздраве.
В ведомстве добавили, что медики в Германии уже получили результаты МРТ политика и данные всех диагностических исследований. По словам врачей, немецкие коллеги отправили омским врачам письмо с выражением признательности за сотрудничество.
Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. Самолет срочно посадили в Омске и доставили политика в местную больницу скорой помощи. Потом его перевезли на лечение в Германию, в берлинскую клинику «Шарите». Навальный уже более четырех суток находится в состоянии комы.