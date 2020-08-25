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16:40 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Гонконге описали первый случай повторного заражения коронавирусом

Ученые Гонконгского университета сообщают, что обнаружили первый зарегистрированный случай повторного заражения коронавирусом. Диагноз был вторично поставлен мужчине, уже переболевшему Covid-19 четыре с половиной месяца назад. На момент повторного тестирования, обнаружившего инфекцию, пациент не проявлял никаких признаков заболевания.

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14.08
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Инфицировано23 690 270+218 203
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214001
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13.08
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14.08
165568
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Источник: GETTY IMAGES

Исследование вируса показало, что его РНК значительно отличается от генетического кода того штамма SARS-Cov-2, что вызвал первый случай заражения.

Ученым известно, что люди, переболевшие Covid-19, приобретают иммунитет к вирусу, однако до сих пор неизвестно, насколько эффективна эта защита и как долго она продолжается. Случай с пациентом в Гонконге демонстрирует, что иммунитет к вирусу, от которого скончалось уже более 800 тысяч человек по всему миру, может быть весьма непродолжительным.

33-летний житель Гонконга, переболевший Covid-19, был выписан из больницы в апреле — врачи признали его полностью здоровым. Однако в августе, вернувшись из поездки в Испанию, он сдал обязательный тест в аэропорту — и тот вновь подвердил наличие вируса.

Анализ
Николай Воронин, корреспондент по вопросам науки

Обнаруженный в Гонконге случай повторного заражения Covid-19 пока не дает ученым достаточных оснований, чтобы делать далеко идущие выводы.

С одной стороны, факт повторного заражения настораживает: если выяснится, что иммунная защита от коронавируса длится лишь несколько месяцев, это существенно затруднит разработку эффективной вакцины и поставит под вопрос саму возможность достижения так называемого коллективного иммунитета.

Велика вероятность того, что новый вирус станет обыденностью и будет возвращаться снова и снова, провоцируя сезонные вспышки заболевания, как это уже происходит с простудой и гриппом.

С другой стороны, описанный гонконгскими медиками случай дает надежду: если в первый раз болезнь протекала в настолько тяжелой форме, что пациента пришлось госпитализировать, то о повторном заражении мужчина узнал случайно, при прохождении обязательного теста — то есть его иммунная система боролась с вирусом значительно более эффективно.

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Более того, сравнение генетического кода показало, что возбудители первого и второго случаев принадлежат к разным штаммам Sars-CoV-2, причем наибольшие отличия располагаются на участке РНК, который, по некоторым данным, помогает вирусу скрываться от иммунной системы.

Неудивительно, что большинство экспертов восприняли новость о повторном заражении достаточно спокойно: пока что это единственный доказанный случай на 23 млн подтвержденных диагнозов по всему миру — и он кажется значительно более легким, чем первичная инфекция.

В то же время ученым известно, что обычно бессимптомные больные распространяют вирус ничуть не менее эффективно, чем те, у кого заболевание протекает в более тяжелой форме — не в последнюю очередь именно потому, что зачастую сами не знают о своей болезни и не считают нужным предпринимать меры для защиты окружающих.

Впрочем, ВОЗ предостерегает от каких бы то ни было выводов — по меньшей мере до того, как будет опубликована научная статья с подробным описанием серии анализов, взятых у гонконгского пациента.

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Ранее китайские власти уже сообщали о нескольких случаях повторного выявления вируса. По их данным, речь идет о 5−15% переболевших, однако нельзя с уверенностью утверждать, были ли эти люди действительно заражены повторно или их недолечили в первый раз.

Гонконгский пациент не проявлял никаких симптомов болезни. Его второе заражение было обнаружено случайно в ходе рутинной проверки в аэропорту.

Если выяснится, что люди могут заражаться новым вирусом более одного раза (как это случается, например, с гриппом), это существенно затруднит вакцинацию — даже в том случае, если эффективная вакцина будет разработана в ожидаемые сроки.

Впрочем, ВОЗ заявляет, делать какие-либо выводы пока преждевременно, поскольку речь идет о единичном случае возможного повторного заражения.

Результаты обследования гонконгского пациента еще не опубликованы в научной литературе, так что многие аспекты этого случая пока не ясны.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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