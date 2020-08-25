В Гонконге описали первый случай повторного заражения коронавирусом

Исследование вируса показало, что его РНК значительно отличается от генетического кода того штамма SARS-Cov-2, что вызвал первый случай заражения.
Ученым известно, что люди, переболевшие Covid-19, приобретают иммунитет к вирусу, однако до сих пор неизвестно, насколько эффективна эта защита и как долго она продолжается. Случай с пациентом в Гонконге демонстрирует, что иммунитет к вирусу, от которого скончалось уже более 800 тысяч человек по всему миру, может быть весьма непродолжительным.
33-летний житель Гонконга, переболевший Covid-19, был выписан из больницы в апреле — врачи признали его полностью здоровым. Однако в августе, вернувшись из поездки в Испанию, он сдал обязательный тест в аэропорту — и тот вновь подвердил наличие вируса.
Анализ
Николай Воронин, корреспондент по вопросам науки
Обнаруженный в Гонконге случай повторного заражения Covid-19 пока не дает ученым достаточных оснований, чтобы делать далеко идущие выводы.
С одной стороны, факт повторного заражения настораживает: если выяснится, что иммунная защита от коронавируса длится лишь несколько месяцев, это существенно затруднит разработку эффективной вакцины и поставит под вопрос саму возможность достижения так называемого коллективного иммунитета.
Велика вероятность того, что новый вирус станет обыденностью и будет возвращаться снова и снова, провоцируя сезонные вспышки заболевания, как это уже происходит с простудой и гриппом.
С другой стороны, описанный гонконгскими медиками случай дает надежду: если в первый раз болезнь протекала в настолько тяжелой форме, что пациента пришлось госпитализировать, то о повторном заражении мужчина узнал случайно, при прохождении обязательного теста — то есть его иммунная система боролась с вирусом значительно более эффективно.
Более того, сравнение генетического кода показало, что возбудители первого и второго случаев принадлежат к разным штаммам Sars-CoV-2, причем наибольшие отличия располагаются на участке РНК, который, по некоторым данным, помогает вирусу скрываться от иммунной системы.
Неудивительно, что большинство экспертов восприняли новость о повторном заражении достаточно спокойно: пока что это единственный доказанный случай на 23 млн подтвержденных диагнозов по всему миру — и он кажется значительно более легким, чем первичная инфекция.
В то же время ученым известно, что обычно бессимптомные больные распространяют вирус ничуть не менее эффективно, чем те, у кого заболевание протекает в более тяжелой форме — не в последнюю очередь именно потому, что зачастую сами не знают о своей болезни и не считают нужным предпринимать меры для защиты окружающих.
Впрочем, ВОЗ предостерегает от каких бы то ни было выводов — по меньшей мере до того, как будет опубликована научная статья с подробным описанием серии анализов, взятых у гонконгского пациента.
Ранее китайские власти уже сообщали о нескольких случаях повторного выявления вируса. По их данным, речь идет о 5−15% переболевших, однако нельзя с уверенностью утверждать, были ли эти люди действительно заражены повторно или их недолечили в первый раз.
Гонконгский пациент не проявлял никаких симптомов болезни. Его второе заражение было обнаружено случайно в ходе рутинной проверки в аэропорту.
Если выяснится, что люди могут заражаться новым вирусом более одного раза (как это случается, например, с гриппом), это существенно затруднит вакцинацию — даже в том случае, если эффективная вакцина будет разработана в ожидаемые сроки.
Впрочем, ВОЗ заявляет, делать
Результаты обследования гонконгского пациента еще не опубликованы в научной литературе, так что многие аспекты этого случая пока не ясны.