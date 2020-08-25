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09:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Красивый, ядовитый и неистребимый. Как борщевик пытаются и не могут уничтожить по всему миру

Борщевик стал общемировой проблемой как для России и Bосточной Европы, так и для Великобритании и США. Растение при соприкосновении с кожей человека может вызывать опасные и болезненные ожоги.

Родина борщевиков — на Кавказе. А расширить свой ареал обитания они смогли благодаря человеку.

В западные страны борщевик попал как экзотическое декоративное растение в конце XIX века.

В СССР борщевики начали использовать как кормовую культуру. Из-за ядовитости и слишком агрессивного распространения от идеи использовать его в хозяйстве и садоводстве довольно быстро отказались. Но было уже поздно.

Растение начало распространяться самостоятельно.

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Оскарс Межниекс, фермер из восточной Латвии, самостоятельно уничтожает борщевик уже восемь лет на прилегающих к его хозяйству территориях. «Мне выгодно уничтожать его там, где он находится, а не ждать, пока он придет, и бороться с последствиями», — говорит он. В интервью Русской службе Би-би-си он рассказывает, как уничтожать борщевик правильно.

А эксперты из исследовательских институтов Польши, США и Великобритании объясняют механизм распространения борщевиков по всему миру и объясняют, как избежать сильных ожогов от растения.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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