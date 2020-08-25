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07:23 (мск), источник: Ведомости

В Госдуме предложили перенести начало учебного года

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил министру просвещения Сергею Кравцову предложение о переносе начала учебного года на более поздний срок, пишут «РИА Новости» со ссылкой на документ. Депутат предлагает начать учебный год не с 1 сентября, а с 1 октября.

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Источник: РИА "Новости"

По его мнению, это позволит избежать новой вспышки коронавируса в стране.

«Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания», — уверен Власов. Кроме того, у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит исключить увеличение нагрузки на медицину, объяснил депутат.

Учебный год в 2020 г. начнется традиционно 1 сентября. Торжественные линейки в День знаний пройдут на открытом воздухе по классам или параллелям. По рекомендации Роспотребнадзора, родители школьников во время линейки должны быть в масках, а при входе в учебное заведение у детей должны измерять температуру. Учителям и ученикам носить маски во время занятий не обязательно.

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