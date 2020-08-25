Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Отец построил мотоцикл для социальной дистанции Отец и механик Партха Саха из Агартала в Трипуре построил мотоцикл чтобы забирать дочь из школы
Фоторепортажи
11Названы лучшие орнитологические фото года
8Самый яркий звездопад года
10:08 (мск), источник: ТАСС

Врач назвал поспешными утверждения об отравлении Навального

По словам руководителя Бюро судебно-медицинской экспертизы Сергея Шигеева, речь может идти лишь о том, что у Навального было установлено снижение активности холинэстеразы.

Источник: AP 2020

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Утверждения об отравлении Алексея Навального являются поспешными, клиническая картина не соответствует типичной при такого рода ситуациях. Об этом заявил во вторник ТАСС руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев:

В средствах массовой информации много сведений о возможном отравлении как доказанном свершившемся факте. Внимательно изучив все представленные в СМИ сведения, мы считаем, что зарубежные коллеги слишком торопятся с выводами.

По словам Шигеева, «в данный момент речь может идти лишь о том, что у пациента было установлено снижение активности холинэстеразы, отсюда делается вывод, что речь идет об отравлении ингибиторами холинэстеразы». «Этот вывод поспешный, так как не доказанный: уровень снижения активности холинэстеразы неизвестен, конкретное вещество или его метаболиты, вызвавшие снижение активности холинэстеразы, не установлены. Кроме того, клиника возникновения и развития заболевания в конкретных условиях и обстоятельствах не соответствует картине, типичной для данного типа отравлений», — пояснил собеседник агентства.

Новость
Российские врачи не согласились с выводами немецких медиков по Навальному

В связи с этим, продолжил он, «только лишь одно биохимическое определение активности холинэстеразы крови имеет относительную диагностическую ценность, тем более в условиях, когда известно, что активность холинэстеразы крови заметно колеблется у разных людей, а также при некоторых хронических заболеваниях (туберкулез, рак, гепатит и другие)». «А ингибиторы холинэстеразы — это не только фосфорорганические отравляющие вещества, но и часто встречающиеся в медицинской практике лекарственные препараты: акридины, пиперидины и карбаматы, широко использующиеся в неврологии и психиатрии, которые любой человек может принимать по тем или иным причинам», — добавил он. Кроме того, уточнил Шигеев, «при лечении в отделении реанимации больному могут вводить множество лекарственных препаратов, в том числе и подобного типа».

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В субботу его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

В понедельник врачи заявили, что в его организме найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно — пока неизвестно. Германские медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы. Заведующий отделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи № 1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев позже отметил, что ингибиторы холинэстеразы не были выявлены в ходе обследования Навального в Омске.

 Советский режиссер, получившая известность не только в СССР, но и на Западе
Удобный диктатор: что про Лукашенко на самом деле говорят на Западе
Замгоссекретаря Биган прибудет с визитом в Москву
В Госдуме предложили перенести начало учебного года
Forbes назвал богатейшие семьи России
Счётная палата выяснила, почему россияне недополучают пенсии
Ядовитый и неистребимый. Как в мире пытаются уничтожить борщевик
Кравчук назвал условие для снятия «водной блокады» Крыма
Последний бой в карьере Федора Емельяненко пройдет в Москве
Gnezdo.ru
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Заворотнюк успела написать пару слов из больницы
Hi-Tech
Сколько стоят самые главные смартфоны лета Здесь все, что вам нужно!
Кино
Ефремов с Иваковой, Михалкова, Глюкоза на съемках нового шоу Новый развлекательный проект «Полный блэкаут» с Сергеем Светлаковым стартует в сентябре
Новости партнеров
Расследование дела Ефремова завершено. Окончательное обвинение
Пенсионерам назвали сумму единовременной выплаты. Скоро поступит на счета
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Малышева не может вернуться на родину. Ведущую не хотят пускать в Россию
Gnezdo.ru
Заворотнюк смогла написать 2 слова из больницы
Что случилось с Батуриной после смерти Лужкова
Слова Зеленского смутили Эрдогана
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит в 2020
Леди
6 модных вещей, которые надо носить, чтобы выглядеть моложе Одежда, как и макияж с прической, визуально может прибавить или отнять пару лет. Если очень хочется добавить образу свежести, рассказываем, как.
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь