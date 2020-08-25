Минпросвещения не будет переносить начало учебного года с 1 сентября

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новый учебный год начнется 1 сентября во всех российских регионах, сообщили во вторник ТАСС в
«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство. При этом профильными ведомствами даны все необходимые установки регионам, а там, соответственно, проведена работа, чтобы процесс учебы протекал при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом. Все меры по здоровьесбережению в образовательной среде применяются в соответствии предписаниям Роспотребнадзора», — сообщил представитель
Он уточнил, что информация о начале учебного года доведена до педагогической и родительской общественности.
Многие очень ждут возвращение учащихся за школьные парты, и разговоры о
каких-либопереносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил ТАСС, что российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября, исходя из эпидситуации.