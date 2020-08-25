Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Упасть с 5 тысяч метров и выжить39 лет назад произошла Завитинская катастрофа
Фоторепортажи
16В Бейруте произошел сильный взрыв
11Названы лучшие орнитологические фото года
10:45 (мск), источник: ТАСС

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года с 1 сентября

Так в ведомстве прокомментировали предложение депутата Госдумы Василия Власова о переносе начала школьных занятий, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.

Коронавирус COVID-19
10:51 (мск)В России выявлено 4696 новых случаев коронавируса
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:28 MSK, 25.08
Инфицировано966 189+4 696
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
11.0824.08
Скончалось16 568+120
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
11.0824.08
Выздоровело779 747+6 652
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
11.0824.08
Инфицировано23 666 460+219 236
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
11.0824.08
Скончалось813 418+4 312
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
11.0824.08
Выздоровело15 350 215+201 866
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
11.0824.08
Источник: РИА "Новости"
Новость
Скоро в школу? Как в регионах РФ ведут подготовку к началу учебного года в период пандемии

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новый учебный год начнется 1 сентября во всех российских регионах, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минпросвещения, комментируя предложение депутата Госдумы Василия Власова о переносе начала школьных занятий, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.

«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство. При этом профильными ведомствами даны все необходимые установки регионам, а там, соответственно, проведена работа, чтобы процесс учебы протекал при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом. Все меры по здоровьесбережению в образовательной среде применяются в соответствии предписаниям Роспотребнадзора», — сообщил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что информация о начале учебного года доведена до педагогической и родительской общественности.

Видео
Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты — Минпросвещения о 1 сентября
Многие очень ждут возвращение учащихся за школьные парты, и разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение.
Пресс-служба Минпросвещения РФ

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил ТАСС, что российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября, исходя из эпидситуации.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Советский режиссер, получившая известность не только в СССР, но и на Западе
Удобный диктатор: что про Лукашенко на самом деле говорят на Западе
Российскую космическую программу урезали на 150 млрд рублей
В России выявлено 4696 новых случаев коронавируса
Счётная палата выяснила, почему россияне недополучают пенсии
Как вернуть деньги при досрочном погашении кредита
Кравчук назвал условие для снятия «водной блокады» Крыма
Ядовитый и неистребимый. Как в мире пытаются уничтожить борщевик
Forbes назвал богатейшие семьи России
Gnezdo.ru
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Раскрыта цена компьютера с российским «Байкалом» Получилось далеко не бюджетное решение
Горячие темы на Авто
YLETАЙ - 2020. 195
Надо идти до конца!!! 175
А не скинуться ли на билет и волшебный пендель? 163
Приложение с предоставление фото фиксации нарушения ПДД. 151
Кино
Ефремов с Иваковой, Михалкова, Глюкоза на съемках нового шоу Новый развлекательный проект «Полный блэкаут» с Сергеем Светлаковым стартует в сентябре
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит в 2020
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, какой она стала
Анжелика очаровала мир. Глянь, какая сейчас: фото
Леди
6 модных вещей, которые надо носить, чтобы выглядеть моложе Одежда, как и макияж с прической, визуально может прибавить или отнять пару лет. Если очень хочется добавить образу свежести, рассказываем, как.
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь